Над 2 млн. евро са предвидени за селата в община Шумен през 2026 г.

Средствата са с близо 246 хил. евро повече спрямо уточнения план за 2025 г., като ремонти на улици са планирани в още 17 кметства

Над 2 млн. евро са предвидени за селата в община Шумен в проекта за бюджет за 2026 г. Общата сума достига 2 001 618 евро, което е с 245 976 евро повече спрямо уточнения план за предходната година.

Близо 187 хил. евро от средствата са предназначени за конкретни ремонтни дейности. С тях ще се обновяват улици, площади, читалища, пенсионерски клубове и други обществени пространства.

Средствата за населените места са увеличени от 50% на 60% от получените през 2025 г. приходи от продажби и наеми във всяко от тях.

Най-много средства са предвидени за Салманово

Най-голям ресурс е заложен за село Салманово – 134 193 евро. За Мараш са предвидени 112 382 евро, за Илия Блъсков – 107 947 евро, за Царев брод – 102 866 евро, за Ивански – 102 676 евро, а за Вехтово – 101 111 евро.

Новосел ще разполага с 98 769 евро, Струино – с 95 823 евро, Средня – с 93 902 евро, а за Панайот Волов са заложени 85 573 евро.

Част от финансирането ще бъде използвано за ремонти на обществени сгради и прилежащите им пространства.

В Лозево например предстои обновяване на централната част на селото. За настилки, нова ограда, пейки и озеленяване са предвидени 24 168 евро.

В Мадара са заложени 14 708 евро за частичен ремонт на покрива на пенсионерския клуб и проектиране на ВиК мрежа. В Мараш ще бъде ремонтиран таванът на големия салон на читалището.

В Царев брод са планирани дейности по оградата на гробищния парк и пенсионерския клуб, а в Черенча ще бъде ремонтиран клубът на пенсионера.

Сред по-големите суми за конкретни ремонти са още 14 985 евро за Велино, 13 212 евро за Панайот Волов, 11 812 евро за Царев брод, 11 732 евро за Белокопитово, 11 163 евро за Градище и 10 563 евро за Друмево.

Финансиране за ремонтни дейности е заложено и за Ивански, Дибич, Струино, Илия Блъсков, Салманово, Васил Друмев, Средня и Новосел.

551 хил. евро за уличната мрежа в селата

Продължава и обновяването на уличната мрежа. През 2025 г. Община Шумен насочи 500 хил. лв. за улици в шест села – Ивански, Друмево, Царев брод, Мадара, Дибич и Градище.

В проекта за бюджет за 2026 г. за тази цел вече са предвидени 551 хил. евро. С тях политиката за обновяване на улиците ще обхване още 17 кметства.

Ремонтни дейности са планирани във Васил Друмев, Вехтово, Илия Блъсков, Новосел, Панайот Волов, Салманово, Средня и други населени места в общината.