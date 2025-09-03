сряда, септември 3, 2025
Над 2 часа продължи фен срещата на двама популярни инфлуенсъри с техните почитатели в Разград

Редактор

Повече от 2 часа продължи фен срещата на инфлуенсърите Мартин Светославов-Мъци и Йоан-Петърс техните почитатели от Разград.

От 4-5-годишни деца до ученици в гимназиалния етап получиха автографи от своите любимци, както и ваучери за намаления от магазина на техен спонсор. Всеки от стотиците фенове имаше възможност за няколкоминутен разговор и снимки с Мъци и Йоан-Петър. Петима късметлии спечелиха торти от друг от спонсорите на инфлуенсърите. Част от децата бяха подготвили и нарисувани от тях плакати, които подариха на инфлуенсърите.

До обособената от служители на Община Разград и екипа на Младежки център фен зона, имаше и пътуващ магазин за рекламни продукти на популярните автори на видео съдържание, както и издадената от тях енциклопедия „Тиктокология”.

В началото на събитието двамата инфлуенсъри обявиха, че се радват да са в Разград и да се забавляват заедно с феновете си. Поговориха си с тях за началото на учебната година и ги призоваха да не пренебрегват училището, защото по думите на Йоан-Петър „от него оставам много хубави спомени за цял живот, печелите много повече от знания там”. Той припомни, че е живял в Разград и това е много скъпо място за него. Йоан-Петър си спомни и името на любимия си учител в ОУ”Н.Й.Вапцаров”, където е учил в седми клас.

Фен срещата бе съвместна инициатива на Община Разград и двамата инфлуенсъри, част от турнето „Are Bate Tour“.Събитието бе насочено към деца, тийнейджъри, млади хора, които имат интерес към видео съдържанието, което създават Йоан-Петър и Мъци.

