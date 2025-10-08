Над 180 л./кв. м. гони дъжда на места в Русенско, нивото на река Янтра се повиши с близо метър и половина

Неспиращият от едно денонощие дъжд в Русенско сериозно повиши нивото на река Янтра в региона, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Той каза, че само за последните 12 часа реката се е вдигнала с над метър и половина. Сега нейното ниво в района на село Кривина, община Ценово, е около 2.8 метра, като до критичното ниво от преливане остават още около 3 метра. Повишава се и нивото на река Русенски Лом, като в момента тя вече достига дълбочина от 1.5 метра, до приливане на реката остават около 2 метра. Драганов обясни, че при необходимост и влошаване на метеорологичната обстановка на места може да бъде задействана системата BG-ALERT. По негови думи обаче на този етап това не се налага. От Регионалната служба за пожарна безопасност и защита на населението са реагирали на десетки сигнали за блокирани хора в автомобили и наводнени мазета основно в Русе. Особен проблемен участък се оказва района около „Свободната зона“ и граничния пункт, където на практика е сред най-ниските части на гарда и отводняването е затруднено. Като евентуален проблем Драганов посочва риска от преливане на язовирите в съседни областни, което може да повиши рязко нивото на реките. За момента обаче такава опасност няма. Работата на терен продължава, като областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в постоянен контакт с всички държавни структури и общинските администрации, отговорни за справяне със ситуацията. Драганов разпореди непрекъснато да се следят речните корита, като особено внимание се отделя на потенциално опасните зони. Поради проблем в трафопоста, захранването на ГКПП „Дунав мост“ е било спряно, но въпреки това не е имало ограничаване в преминаването на превозни средства от България към Румъния, тъй като те са обработвани ръчно. Вече е осигурен генератор на място.

За последните 24 часа в Русе са паднали над 120 л/кв. м. дъжд, показват данните на Хидрометеорологичната станция на ИАППД в Русе. На места количеството дъжд надхвърля 180 л/ кв. м. – например в станция „Образцов чифлик“, което е над четири пъти средномесечната норма. Очакванията са към полунощ или най-късно утре сутринта дъждът в региона да намалее значително и да спре.

Facebook

Twitter



Shares