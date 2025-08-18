Над 18 000 МПС са преминали през Дунав мост в почивните дни

Над 18 000 МПС са преминали през Дунав мост за почивните дни 16-17.08.2025г. сочи направената справка от Агенция „Митници“.

За периода от 07.00ч. на 16.08.2025г. до 07.00ч. на 17.08.2025г. броят на пътните превозни средства преминали ГКПП Дунав мост при Русе – Гюргево на изхода от страната в посока Румъния е почти 9 000, като най-голям дял са леките автомобили с над 7 800. За периода от 07.00ч. на 17.08.2025г. до 07.00ч. на 18.08.2025г. МПС са надхвърлили 9 000.

По предложение на областния управител Драгомир Драганов, на проведена работна среща през отминалата седмица, бяха набелязани и предприети поредица от мерки за облекчаване преминаването през Дунав мост и интензивния трафик във връзка с празника Успение на Света Богородица, който е официален празник в Румъния.

Благодарение на добрата организация и съвместната работа на Регионална дирекция „Гранична полиция“, ОД на МВР – Русе и Агенция „Митници“, както и на осигурените допълнителни дежурни екипи от тях, не се допусна блокиране на основните пътни артерии в град Русе и областта.

Напомняме, че от страна на Гранична полиция трафикът продължава да се управлява според неговата интензивност, т.е. е въведено т.нар. адаптивно управление на броя на преминаващите моторни превозни средства, като с приоритет се пропускат автомобилите от страната, където има повече изчакващи коли.

