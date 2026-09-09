Над 17 000 ученици ще прекрачат училищния праг в община Стара Загора през новата учебна година

Над 17 000 ученици започват новата учебна година, а всяко дете в първи клас ще получи специален подарък от кмета Живко Тодоров

Общо 1403 първокласници в община Стара Загора ще чуят първия училищен звънец на 15 септември. Училищата вече се подготвят за началото на учебната 2026/2027 година, като над 17 000 ученици са записани, а още около 500 деца ще посещават подготвителни групи.

За 1403 деца първият учебен ден ще бъде особено вълнуващ, защото за първи път ще прекрачат училищния праг като ученици. Най-много първокласници тази година ще посрещне V ОУ „Митьо Станев“.

44 училища посрещат ученици

На територията на община Стара Загора функционират общо 44 училища и Център за специална образователна подкрепа – Стара Загора.

В града има 25 общински училища – 2 начални, 11 основни, 6 средни, 2 профилирани, 2 професионални, едно вечерно и едно спортно. Други осем училища се намират в селата Братя Кунчеви, Калояновец, Загоре, Горно Ботево, Хрищени, Хан Аспарухово, Дълбоки и Преславен.

Образователната мрежа включва още седем държавни професионални гимназии, Националното училище за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“, две частни училища и училище към затвора.

Ремонтните дейности в Спортно училище „Тодор Каблешков“ продължават. До приключването им учениците са преместени в Професионалната гимназия по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров“, където са осигурени условия за провеждане на учебния процес.

Подаръци за всички първокласници

Специален жест ще очаква всяко от 1403-те деца, които тази есен за първи път ще седнат на училищния чин.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще подари на всеки първокласник книгата „Децата от нашия дом“ от акад. Крум Георгиев. Към нея е включен и поздравителен адрес, в който кметът пожелава на децата успешен старт, много знания и нови приятелства, както и да вярват в себе си и смело да следват мечтите си.

Подаръци са подготвили и СНЦ „Национален фенклуб Берое – Стара Загора“ и ПФК „Берое – Стара Загора“. Всеки първокласник ще получи брандиран несесер и моливи.

Призив към шофьорите преди 15 септември

В навечерието на първия учебен ден Община Стара Загора призовава водачите да бъдат особено внимателни в районите около училищата и детските градини.

От местната администрация напомнят, че децата са сред най-уязвимите участници в движението и призовават за повече внимание и отговорност на пътя.