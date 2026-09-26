Над 160 климатика вече са монтирани по проекта за по-чист въздух в Перник

Подмяната на старите печки на дърва и въглища с екологични отоплителни уреди продължава, а гражданите все още могат да кандидатстват

Повече от 160 климатика вече са монтирани в домовете на одобрени кандидати по проекта „За по-чист въздух в община Перник, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“.

Проектът е в активна фаза на изпълнение, като са подписани голям брой договори с граждани, а монтажите продължават поетапно.

Най-предпочитаната от домакинствата екологична алтернатива са климатиците, следвани от термопомпите въздух-вода, камините и котлите на пелети и радиаторите.

Монтажът на останалите видове отоплителни уреди все още не е започнал поради административни обжалвания.

Продължават проверките на домакинствата

Успоредно с монтажите продължават проверките и техническите обходи на домакинствата, които са подали заявления за участие.

Подготвени са и нови договори за подписване с одобрени кандидати. Представители на общината ще се свържат с тях, за да уточнят датата и мястото за подписване, както и последващия монтаж на избраните отоплителни уреди.

Най-голям интерес към проекта има от жители на Перник, Дивотино, Рударци, Драгичево, Кладница, Батановци и Люлин.

Целта е намаляване на замърсяването от битовото отопление

Основната цел на проекта е подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление.

Подмяната на старите печки на дърва и въглища с по-екологични алтернативи е една от мерките за ограничаване на замърсяването и създаване на по-чиста и здравословна среда за жителите на общината.

Кандидатстването продължава

Желаещите все още могат да подават заявления. Документите се приемат в техническия офис на проекта на адрес:

гр. Перник, ул. „Отец Паисий“ №47А, офис 2.

Експертите на място предоставят информация и съдействие относно условията за участие, необходимите документи и възможностите за подмяна на старите отоплителни уреди.

Документи и информация за кандидатстване – Община Перник