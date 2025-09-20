Над 1,5 тона отпадъци събраха в Разград участниците в кампанията „Да изчистим България заедно”

Над 1,5 тона отпадъци събраха в Разград участниците в една от най-мащабните и ефективни доброволчески инициативи с грижа за околната среда – кампанията на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“.

Това бе 14-тото издание на националната инициатива, в Разград в нея се включиха представители на институции, организации, фирми, граждани. Община Разград предостави безплатни ръкавици и чували, организира и събирането с контейнер на отпадъците.

Сред местата, които участниците в кампанията избраха да чистят, бяха: междублокови пространства, местността „Пчелина”, района около Пантеона в Градския парк, района около „Гледката” на ул. „Хъшове” и други.

В кампанията се включиха и жители на селата Киченица и Побит камък, какво количество отпадъци са събрали, ще стане ясно по-късно.

