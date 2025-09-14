Над 1400 души празнуват в Ямбол на Кръстовден

Днес в Ямбол имен ден празнуват 1455 души. Сред тях 879 мъже и 576 жени.

Най-многобройните празнуващи сред господата са с името Красимир-470, Кристиян-203, Кристиан – 103, Кръстьо-51, Кънчо-44 и Ставри-8.

При дамите най-много представителки има с името Красимира-287, Kристина-114, Кръстина-51, Кристияна-42, Кристиана-37, Кръстинка-34, Къна-8.

На днешната дата е и професионалният празник на българските огнеборци. Отбелязват се 120 години от първия пожарникарски събор през 1905 г., когато на практика се поставя началото на организираното пожарно дело у нас. В поздравителен адрес до Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и до РСПБЗН-Ямбол кметът Валентин Ревански отправи поздравления към герои, които с готовност и отдаденост се изправят пред опасностите, за да защитят живота и имуществото на нашите граждани. Ваша е отговорността да се справяте с най-тежките ситуации и да давате надежда в моменти на криза. „Вашата работа неизменно е сред най-важните за обществото – Вие сте на първа линия при бедствия, пожари, аварии и кризисни ситуации, когато животът и здравето на хората са в опасност. Смелостта, професионализмът и готовността Ви да се отзовавате във всеки момент са пример и вдъхновение за всички нас.”, се казва в поздравителния адрес от Валентин Ревански.

Българската православна църква извършва поклонение на кръста Господен четири пъти в годината – на третата неделя от Великия пост, наречена Кръстопоклонна, на Велики петък, на 1 август и на 14 септември. По древен обичай на този ден се прави водосвет и свещениците ръсят с кръст по домовете за благословение.

Според фолклорните представи от Кръстовден слънцето „тръгва назад“ към зимата и денят се „кръстосва“ с нощта – изравняват се. Времето застудява, водите на морето и реките изстиват. Настъпва краят на летния и идва началото на есенния селскостопански сезон.

