Над 14 600 са наблюдаваните преписки и дела в Русенско от Окръжната и Районната прокуратура през 2024 година

Над 14 600 са наблюдаваните преписки и досъдебни производства от Окръжната и Районната прокуратура в Русе, стана ясно от среща между областния управител Драгомир Драганов и новоназначения окръжен прокурор Радослав Градев. По негови думи само образуваните досъдебни производства от двете обвинителни структури са около 6100, като те обхващат целия съдебен район, т.е. всички осем общини от региона. Цялата тази статистика отрежда водещо място на двете институции в цялата страната и ги превръща в едни от най-натоварените. Припомняме, че в средата на миналия месец Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) единодушно със седем гласа „за“ избра Радослав Градев за окръжен прокурор на Русе. Той беше единствен кандидат за поста, който се оваканти след изтичането на мандата на доскорошния окръжен прокурор Георги Георгиев. Радослав Градев има над 24 години юридически стаж като прокурор. Неговата професионална кариера започва през 2002 г. в Районната прокуратура в крайдунавския град, където е заемал длъжността „младши прокурор“, а през 2004 г. е преназначен на длъжност „прокурор“. От разговорите, в които от страна на Областната администрация участваха още заместник областният управител Георги Георгиев и главният секретар Ирена Тодорова, стана ясно, че внесените дела в съдебната система от Окръжната и Районната прокуратура за 2024 година са 826. Същевременно няма как да не се отбележи, че приключените досъдебни производства за изминалата година са над 4500, като почти всички преписки са приключени с изключение на около 300. От своя страна Драганов пожела успешен мандат на магистрата и винаги да отстоява правата на гражданите на Република България, както и принципите на свободата и демокрацията. За пореден път Градев акцентира, че водещ приоритет за него ще бъде запазването на нормалния работен климат и поддържането на колегиална работна среда. Първостепенна цел ще бъде приключването на разследването и решаването по същество на делата с продължителност повече от две години както в Окръжната, така и в Районната прокуратура. Във връзка със срочността на разследването ще бъде въведена система на организация на работния процес, която да не допуска просрочване или ненужно забавяне. Ще се засили последващият контрол върху решенията на първоинстанционната прокуратура, като се предвижда при отмяна на прокурорски актове да се следи за изпълнение на дадените указания от въззивния прокурор. Той предлага нов подход за подобряване на координацията с другите институции като се провеждат срещи с началник-отдел „Разследване“ в ОД МВР – Русе и с ръководителите на сектори. Градев се ангажира да настоява за увеличаване броя на разследващите полицаи по икономическа линия, тъй като и през 2024 г. се наблюдава тенденция по увеличаване на тази престъпност.





