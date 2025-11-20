Над 13 млн. лева в нови социални центрове и услуги ще инвестира Община Шумен в следващите две години

Средствата са част от Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), по които над 102 млн. лв. ще се инвестират в Община Шумен

Община Шумен осигури средства в размер на 13 135 000 лева за изграждането на нови социални центрове, в които ще се предоставят нови социални услуги. Средствата ще се инвестират по Концепциите за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), финансирането по които бе утвърдено на 29.10.2025 г., и ще се изпълняват през 2026 г. – 2027 г. По тях за Община Шумен са над 102 млн. лв., като малко над 13 млн. лв. са за социалната сфера.

За увеличаване на капацитета за реакция в кризисни ситуации се залага създаване на социалната услуга „Осигуряване на подслон за деца в кризисна ситуация“. Дейността предвижда изграждане на нова сграда с капацитет 15 потребители и доставка на оборудване и обзавеждане за центъра. В него ще се настаняват деца, които спешно се нуждаят от специална грижа поради настъпили застрашаващи за тях икономически, социални или физически обстоятелства. Стойността е 2 140 000 лв., а средствата се осигуряват по Програма „Развитие на регионите“ (ПРР).

Предвижда се и въвеждане на иновативни решения при изграждане на енергийно ефективни социални жилища в квартал „Тракия“ в гр. Шумен. За уязвими групи ще бъдат предоставени жилища за настаняване в енергийно независима сграда, която оползотворява зелената енергия и отговаря на най-високите екологични стандарти. В строителството на социалните жилища ще се използват нови материали и технологии, проучвани или продукт на изследвания в лабораториите на Техническия университет във Варна. Заделеният ресурс е 3 500 000 лв. по ПРР.

Предвижда се и изграждане на Център за бездомни лица и семейства в град Шумен, което включва строителство на нова сграда, доставка на оборудване и обзавеждане за новата социална услуга „Осигуряване на подслон за бездомни лица и семейства в община Шумен“. Тя ще е с капацитет 20 потребители, като стойността е 1 495 000 лв. по ПРР.

За изграждането на Общностен център за ранно детско развитие за подкрепа на деца и техните родители и семейства и басейн за терапия и рехабилитация към него са заложени 3 500 000 лв. Центърът ще осигури устойчив достъп до интегрирани социални услуги в подходяща среда за нуждите на уязвимите групи. Дейността попада в група мерки „Социална инфраструктура“ по ПРР.

Ще се изгради и нов Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. Ще се оборудва и обзаведе за разкриване нова интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа за тази група пълнолетни лица в община Шумен. Дейността е на стойност 2 500 000 лв. и попада в група мерки „Социална инфраструктура“ също по ПРР.

