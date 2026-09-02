Над 13 500 пациенти са преминали през Спешното отделение на УМБАЛ Бургас през лятото

Средно по 150 души дневно са търсили медицинска помощ в най-голямото лечебно заведение в региона

Над 13 500 прегледа са извършени в Спешното отделение на УМБАЛ Бургас в периода от 1 юни до 31 август. Средно около 150 пациенти дневно са потърсили медицинска помощ в болницата през натоварения летен сезон.

Над 6000 са прегледите в педиатричния и ортопедичния кабинет. Лятото традиционно увеличава натоварването на лечебното заведение заради значителния ръст на населението по Южното Черноморие и необходимостта да бъдат обслужвани както местни жители, така и туристи.

Близо 90% от пациентите постъпват по спешност

За трите летни месеца в УМБАЛ Бургас са приети за лечение 6851 души. Най-много пациенти е имало в Клиниката по съдова хирургия, следвана от отделенията по нефрология, нервни болести и кардиология.

Сред най-натоварените са още неонатологията и Родилното отделение. През летните месеци в болницата са се раждали средно по пет бебета на ден.

По данни на лечебното заведение близо 90% от пациентите му постъпват по спешност.

От болницата: Има специалисти от над 30 специалности

От УМБАЛ Бургас коментират и сигнали на пациенти, според които при търсене на спешна помощ са получавали информация за липса на определен специалист или дежурен лекар. От лечебното заведение посочват, че при извършените проверки тези твърдения не са били потвърдени.

Според болницата тя разполага със специалисти от над 30 медицински специалности, които работят в координация със Спешното отделение. Осигурена е консултантска помощ и по направления като гръдна хирургия и урология.

Необходимостта от конкретен специалист се определя след медицинска оценка на пациента на място. При нужда се извършва консултация, а когато състоянието изисква хоспитализация, пациентът се насочва към съответното звено за последваща диагностика и лечение.

В Спешното отделение се преценява и дали състоянието действително изисква спешна медицинска помощ, или пациентът следва да бъде насочен към личен лекар или кабинет за неотложна помощ.