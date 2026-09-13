Над 1200 участници се включиха в „Бургас Рън“ въпреки дъжда

Деветото издание на фестивала постави рекорд по брой участници, а бегачите премериха сили на дистанции от 5, 10 и 21 километра

Дъждовното време не спря любителите на бягането в Бургас. Над 1200 жители и гости на града се включиха в деветото издание на фестивала „Бургас Рън“, поставяйки рекорд по брой участници.

Трасето премина през някои от основните улици и булеварди в централната част на града, сред които ул. „Александровска“, бул. „Сан Стефано“, ул. „24-ти черноморски пехотен полк“, бул. „Демокрация“ и ул. „Алеко Богориди“.

Сред бегачите имаше както опитни състезатели, така и семейства с деца. В надпреварата се включи и заместник-кметът по туризъм и спорт на Община Бургас Манол Тодоров.

Три дистанции за участниците

Тази година състезателите отново имаха възможност да избират между 5, 10 и 21 километра. Старт-финалната зона беше разположена на площад „Тройката“, пред Културен дом НХК.

Състезателната програма започна в 08:00 часа с 21-километровия полумаратон „Тришър“. В 08:15 часа стартираха бегачите на 5 километра, а в 08:30 часа – участниците на 10 километра.

На 5 километра сред победителите в различните категории се наредиха Росина Райчева, Цветелина Сумрова, Зорница Димитрова, Христо Христов, Савловски Алин и Нейко Плачков.

В дистанцията от 10 километра първи в категориите си станаха Ерика Балканска, Кремена Ковачева, Виктория Васева, Тихомир Василев, Петър Чолаков и Илиян Чакъров.

При най-дългата дистанция от 21 километра победители са Милка Хорозова, Борислава Видева, Стефан Крумов, Борис Желев и Северио Джардиело.

Медал за всеки успешно завършил

Независимо от класирането, всеки участник, който успешно завърши избраната дистанция, получи медал от организаторите.

За бегачите бяха осигурени електронно времеизмерване, подкрепителни пунктове, медицинска помощ, подаръци от партньорите и професионално фото- и видеозаснемане.

С рекордните над 1200 участници деветото издание на „Бургас Рън“ затвърди позицията си сред мащабните спортни събития в Бургас и отново събра хора от различни възрасти около бягането и активния начин на живот.