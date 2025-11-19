Над 12 деца в Русенско преминаха обучения за превенция на насилието

Днес отбелязваме Световния ден за борба с насилието над деца.

У нас всяко второ дете е в риск да бъде тормозено – вкъщи, в градината или училището, на улицата или онлайн. Всеки един от нас е в досег с дете в риск и всеки един от нас може да направи нещо, алармира Национална мрежа за децата. Темата за насилието над деца е във фокуса и на проекта „Нова перспектива“, изпълняван от началото на годината от Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областната администрация в крайдунавския град, Ателие за креативни идеи – Русе и Асоциацията на християнските младежки села в Германия (CJD). Точно днес приключва и един важен етап от изпълнението на проекта: занятия по медиация за ненасилствено решаване на конфликти сред ученици от ОУ „П.Р. Славейков“ в с. Обретеник, Община Борово.

Над 200 деца от 12 училища в Русенска област преминаха обучения за превенция на насилието от началото на учебната годината по проекта. Те бяха запознати с иновативния метод за медиация при решаването на конфликти, който се прилага успешно в европейските страни. Чрез ролеви игри подрастващите овладяваха умения за разрешаване на възникнали конфликти и се научиха да обмислят възможни решения. В рамките на интерактивни уроци децата предлагаха различни идеи за туширане на конфликтите и проявите на агресия, определяха кои решения са най-приемливи и справедливи. Припомняме, че проблема с насилието над деца е голям проблем и предизвикателство в България.

Въпреки, че на декларативно ниво насилието над деца се отрича от обществото, политическото и публичното говорене, практиката показва, че броят на случаите на насилие се запазва с относителна устойчивост. Актуалните изследвания у нас показват, че всяко второ дете е жертва на някаква форма на насилие преди да навърши 18 години. Данните ясно показват дългосрочните последствия от насилието над и между деца – 95% от децата, извършители на насилие, са били обект на насилие, 80% от злоупотребяващите деца с психоактивни вещества също са малтретирани, 95% от проституиращите в детството са били сексуално насилвани, а 78% от излежаващите ефективни присъди са преживявали в детството си някаква форма на насилие. Огромна част от негативните психологически и физически последствия от насилието за самите деца са пряко обвързани и с икономическата цена на пропуските в предприемането на адекватни и навременни политики, които са фокусирани върху справяне с последствията, а не с корените на проблема. Различните оценки за икономическите загуби, произлизащи от феномена, варират между 3.5 и 7% от световния БВП.

Припомняме, че проект „Нова перспектива“ се изпълнява в рамките на проект INSPIRE: Подобряване на националната подкрепа за превенция, интервенция, и отговор на насилието над деца, и овластяване на жертвите и е съфинансиран от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).

