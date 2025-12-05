Над 1100 души празнуват днес в Ямбол

На днешния ден Българската православната църква почита паметта на свети Сава Освещени – създател на редица манастири, дарил цялото си наследство за построяването на странноприемници и болници в Палестина.

Създаденият от него манастир „Св. Сава Освещени“ във Витлеем край Йерусалим е най-старото до днес обитавано монашеско средище в светата Земя. През вековете е средище на активна книжовна дейност и задължителна спирка за всички източноправославни поклонници.

Според българската традиция този празничен ден е обвързан емоционално с празниците на Света Варвара и на Свети Николай, които са на 4 и 6 декември: „Варвара вари, Сава меси, Никола гости гощава“.

Днес в Ямбол празнуват 1164 души, сред които 591 жени и 573 мъже.

Най-разпространеното име сред дамите е Десислава, което има 283 представителки. След него се нареждат Славка-105, Станислава-88, Събина-58, Светослава-14, Владислава-12, Венцислава-9, Слава-8, Сабина-5, Славея-4, Славейка-3 и Савка-2.

Сред господата най-многобройни са имениците Станислав – 200 души. След това идват Светослав-99, Слав-87, Венцислав-57, Славчо-36, Владислав-27, Съби-21, Слави-19, Десислав-14, Славейко-1 и хората, носещи името на светеца – Сава-12.

Честит празник!

