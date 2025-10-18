Над 100 състезатели от 9 клуба участват в Държавното първенство по брейк в Разград

Кметът на Община Разград Добрин Добрев откри Държавното първенство „Funk Busters 2025”, чийто домакин е Разград.

Турнирът се провежда за пета поредна година, а за трети път е част от държавния шампионат по брейк. Организират го разградският клуб по брейк „Shadows Crew“, Българската федерация по брейк и Община Разград, а множество спонсори – местни фирми и физически лица – подкрепят събитието.

В приветствието си Кметът Добрин Добрев изрази удовлетворението си, че брейк обществото в страната е припознало Разград като изключително гостоприемен град и добро място да се случва подобно състезание. Той благодари на всички, допринесли с труд, помощ или средства, за да се случи това събитие. „Когато толкова много хора го подкрепят, няма начин да не бъде обречено на успех” – каза Кметът Добрин Добрев. Той призова за аплодисменти и за съдиите и организаторите, създали прекрасна обстановка, за да могат да се изявят младите състезатели. На участниците в турнира Кметът Добрин Добрев пожела оттук да тръгнат техните спортни кариери и да покорят световните сцени.

Преди началото на полуфиналите и финалите в шестте възрастови категории на турнира председателят и треньор на разградския клуб по брейк „Shadows Crew“ Иван Стоянов призова публиката за минута мълчание в памет на нелепо загиналия на 22 години Доньо Донев-Донкинса от разградския клуб. Иван Стоянов връчи и специален приз в памет на младото момче, наречен „Искра на състезанието”, получи го Цветан Данов – bboy Centurion от Бургас.

В състезанието участват над 100 състезатели от 9 клуба от цялата страна. То се провежда днес в залата на Общинсикя културен център. Сред спонсорите на проявата са: „Пилко“ с марката „Лудогорско пиле“, „Биовет“, „Асотекс“, „Фарматийм“, „МАТ“, „Млин-97“, Павлин Изворов, Маломир Власов, мандра „Лудогорие“, „Алфахим“, „Алфатрейд“, „Стинг“, народният представител Джипо Джипов, „БИМ маркет“ и други.

Facebook

Twitter



Shares