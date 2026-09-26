Над 100 перничани предадоха 256 кг опасни отпадъци в мобилен пункт

От началото на кампанията през 2021 г. в Перник са събрани около 2,1 тона лекарства с изтекъл срок, химикали, бои, живак и други опасни отпадъци

Повече от 100 жители на Перник предадоха общо 256 килограма опасни отпадъци в мобилния пункт, разположен при Регионалния исторически музей на ул. „Физкултурна“ и на ул. „Благой Гебрев“ в кв. „Изток“.

Кампанията за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата се провежда от 2021 г., като досега са предадени около 2,1 тона различни видове опасни материали.

Сред събраните отпадъци са фармацевтични продукти с изтекъл срок на годност, мастила и замърсени опаковки, домакински препарати и химикали, лакове и бояджийски материали, живак и уреди, съдържащи живак.

Предаването им в специализиран мобилен пункт ограничава попадането на опасни вещества в общия битов отпадък и намалява риска от замърсяване на околната среда.