Над 100 отбора и 800 състезатели се включиха в Общинските ученически игри в Шумен

В Общинските ученически игри през 2025 г. се включиха 108 отбора и 881 състезатели.

Първенците в различните категории и видове спорт продължават в следващия етап – Областни ученически игри. Организатори на турнирите бяха Центърът за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа „Хан Крум“ и Община Шумен.

Всички участвали отбори получиха грамоти, а класиралите се от първо до трето място – купи и медали. В колективните спортове за всяка възраст и направление бяха връчени индивидуални награди като „Най-полезен състезател“ и „Най-добър реализатор“.

Победители при момчетата във футболните надпревари са: СУ „Панайот Волов“ при V – VII клас, ПГСАГ при VIII – X клас и СУ „Йоан Е. Български“ при XI – XII клас.

При хандбала от V – VII клас първи са СУ „Васил Левски“ при момичетата и III ОУ „Димитър Благоев“ при момчетата.

В леката атлетика V – VII клас първи са СУ „Сава Доброплодни“ (момичета) и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ (момчета). В категориите девойки VIII – X клас и юноши XI – XII клас първенци са СУ „Панайот Волов“.

В игрите по волейбол победители от V – VII клас са II ОУ „Д-р Петър Берон“ (момичета) и III ОУ „Димитър Благоев“ (момчета), от VIII – X клас при девойки и юноши – ППМГ „Нанчо Попович“ и от XI – XII клас – ПЕГ „Н. Й. Вапцаров“ (девойки) и ППМГ „Нанчо Попович“ (юноши).

В баскетболните турнири победители от V – VII клас са СУ „Панайот Волов“ (момичета) и ППМГ „Нанчо Попович“ (момчета), от VIII – X клас са ППМГ „Нанчо Попович“ (девойки) и СУ „Панайот Волов“ (юноши), а от XI – XII клас за девойки и юноши е ППМГ „Нанчо Попович“.

Първенци в шахматния турнир от I – IV клас са НУ „Илия Р. Блъсков“ и ППМГ „Нанчо Попович“ в групите V – VII, VIII – X и XI – XII клас.

В направление бадминтон и в трите възрастови групи от V до XII клас продължават към Областните ученически игри отборите от СУ „Сава Доброплодни“.

На 2 и 3 декември се проведоха последните Общински ученически игри за годината по тенис на маса. Първенци от V – VII клас са момичетата и момчетата от III ОУ „Димитър Благоев“, от VIII – X клас са ППМГ „Нанчо Попович“ (девойки) и СУ „Й. Е. Български“ (юноши), а от XI – XII клас при юношите е СУ „Сава Доброплодни“.

