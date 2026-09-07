Над 100 деца участваха във футболния турнир „Маноле Къп“

Над 100 деца се включиха в детския футболен турнир „Маноле Къп ‘2026”, предназначен за малки футболисти, родени през 2016 и 2017 година. Спортната надпревара се проведе на стадиона в Маноле и събра млади таланти от региона.

В турнира участваха отборите на ФК „Пълдин“, „Вихър“ (Белозем), ФК „Чавдар“, „Атлетик“ (Куклен), ФК „Беломорец“ (Асеновград), Академия „Попов“, ФК „Крепост“ (Хисаря), както и домакините от ФК „Маноле“. Отборът на треньора Иван Петров завърши без загуба за радост на всички манолци по трибуните.

Футболният турнир е част от програмата, посветена на празника на Маноле. Той ще бъде отбелязан във вторник със Света литургия в църквата „Св. Димитър“. След богослужението празничната програма ще продължи при аязмото, където ще бъде раздаден курбан за здраве.

Кметът на Маноле Стоил Дишев благодари на всички отбори, които са приели поканата и са се включили в турнира.

„За мен е удоволствие да видя толкова много деца, които обичат футбола и прекарват времето си в спорт. Продължавайте да тренирате, да се развивате и да се забавлявате – както на терена, така и извън него. Благодаря на всички треньори и родители, които всеки ден подкрепят децата и ги учат не само на футболните умения, но и на дисциплина, постоянство и уважение. Развивайте се, преследвайте мечтите си и преди всичко бъдете добри хора“, заяви Стоил Дишев. Той отправи поздрав към всички участници и зрители и от името на кмета на Община Марица Димитър Иванов.

„Искам да благодаря специално на кмета Димитър Иванов за подкрепата към спорта и младите хора в общината. Благодарение на неговата последователна политика спортът се развива, а нашите деца имат все повече възможности да тренират и да се състезават. Резултатите са видими – талантливите ни спортисти печелят медали и носят гордост на цялата община“, каза още кметът на Маноле.