Над 10 км. дерета, канали и канавки почистиха превантивно от Община Сливо поле със собствени средства

Повече от 10 км. дерета, канали и канавки на територията на община Сливо поле са били почистени през последните седмици, заяви кметът Валентин Атанасов. По-рано днес областният управител на Русе Драгомир Драганов се запозна на място с предприетите дейности. Той коментира, че направеното от кмета Валентин Атанасов и екипът му е пример за това как една не много голяма община със собствени средства може да предприеме адекватни и навременни действия в сферата на превенцията на наводненията. „Със свои собствени ресурси – хора и техника, премахнахме повече от 80 тона тиня, храсти, изсъхнали дървета и отпадъци от участъци, които при по-големи количества дъжд можеха да се окажат критични и да причинят големи наводнения, включително да залеят и голяма част от къщите в някои от населените места“, обясни кметът Атанасов. Той каза, че в превантивната кампания са се включили и 20 души от доброволното формирование, като най-големи усилия са били насочени към Юделник, Кошарна, Стамболово, Малко Враново, Бабово и самото Сливо поле. От началото на месеца в района на Сливо поле са паднали над 200 л/кв. м., сочат метеорологичните данни. Кметът Валентин Атанасов обясни, че веднага при получаване на информация за влошаване на времето и очаквани валежи е направен подробен анализ на състоянието на водостоците в общината. „Изкарахме багери и камиони за отпушване на канали, както и помпи с агрегати за изпомпване на вода при наводняване на мазета. Организацията бе толкова добра, че буквално бяхме готови за минути да реагираме при евентуален проблем. Помпите бяха заредени с гориво, обслужени и маркучите към тях, нагласени и така разпределени по автомобили, които да тръгнат незабавно в случай на кризисна ситуация“, коментира Атанасов. Отделно е бил въведен денонощен график за дежурство, като през нощта чрез видеоконтрола на Общинската администрация са се следели проблемните участъци.

Същевременно от Общинската администрация в Сливо поле са съдействали на електроразпределителното дружество за премахване на паднали и изкоренени дървета в Бабово и Сливо поле.

Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев остават в постоянен контакт с всички държавни институции и местни структури и следят усложнената на места ситуация на терен.

