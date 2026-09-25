Националният био фестивал започна в Ямбол: Български производители представят качествени и натурални храни

Форумът продължава от 25 до 27 септември, а програмата включва срещи с биопроизводители, концерти, фолклор, творчески работилници и ревю с национални носии

Ямбол даде старт на Националния био фестивал, който от 25 до 27 септември събира производители, посетители и любители на качествената българска храна. Събитието беше открито от кмета на община Ямбол Валентин Ревански и заместник-министрите на земеделието и храните Красимир Чакъров и Крум Неделков.

„За нас е изключително удоволствие да посрещнем производители на традиционни качествени български продукти от цялата страна“, заяви Валентин Ревански.

Кметът благодари на Министерството на земеделието и храните за доверието Ямбол да бъде домакин на форума и постави акцент върху необходимостта от подкрепа за семейното биоземеделие и биопроизводство.

„Най-големият капитал на един град и една държава са хората. Силната икономика означава силно селско стопанство и подкрепа за всички. Зад българското производство стоят българските семейства и бъдещето на България“, каза Ревански.

46 млн. евро заявена подкрепа за биологично животновъдство

Заместник-министър Крум Неделков подчерта традициите на Ямбол в земеделието и животновъдството и значението на подкрепата за биопроизводителите.

Той съобщи, че през тази година е въведена нова интервенция за биологично животновъдство. В първата кампания по нея са кандидатствали 765 животновъди, които са заявили 89 хил. хектара земя и над 88 хил. животни. Заявената финансова подкрепа достига 46 млн. евро.

От своя страна Красимир Чакъров отбеляза, че вече две поредни години български производители получават европейска награда за най-доброто малко и средно предприятие за преработка на биологични храни.

Производители от цяла България се срещат с потребителите

Националният био фестивал се организира от Министерството на земеделието и храните с подкрепата на Община Ямбол.

В рамките на трите фестивални дни посетителите имат възможност да се срещнат директно с производители от различни части на страната и да разгледат разнообразие от биологични и натурални продукти.

Фестивалната програма включва още концерти, фолклорни изпълнения, модно ревю с национални носии и творчески работилници за деца.

Сред музикалните акценти са концертите на Николай Славеев и Веселин Маринов на 25 септември, както и на „Тангра“ на 26 септември. На сцената ще се представят и местни състави и изпълнители.