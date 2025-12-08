Националния поетичен конкурс „Непознати улици“ отличи своите победители

Участие взеха гимназисти от 20 града: София, Стара Загора, Плевен, Троян, Карнобат, Бургас, Русе, Ардино, Пловдив, Велико Търново, Кочериново, Асеновград, Видин, Свищов, Сунгурларе, Кюстендил, Поморие, Сливен, Габрово и Несебър.

Срокът за кандидатстване с по три стихотворения тази година беше в периода 1 октомври – 30 ноември, след което журито, в състав: Мария Мутафчиева, Милена Андонова и Румяна Емануилиду, излъчи победителите:

КАТЕГОРИЯ VII-IX КЛАС:

ПЪРВО МЯСТО – Никол Христова, IX клас, СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“, Русе

ВТОРО МЯСТО – Анабел Бозева, VII клас, ОУ ,,Любен Каравелов“, Бургас

ТРЕТО МЯСТО – Магдалена Кучумбова, IX клас, ППМГ ,,Акад. Н. Обрешков“, Бургас

Поощрение: Ния Германова, VIII клас, СУ „Максим Горки“, Стара Загора

Поощрение: Петя Петкова, VIII клас, 73. СУ „Владислав Граматик“, София

Поощрение: Ванеса Кономаева, VII клас, ОУ „Любен Каравелов“, Бургас

Поощрение: Еркан Сюлейман, IX клас, ПГССЛП – Карнобат

КАТЕГОРИЯ X-XII КЛАС:

ПЪРВО МЯСТО – Бояна Павлова, ХII клас, ППМГ ,,Акад. Никола Обрешков“, Бургас

ВТОРО МЯСТО – Венцислав Йосифов, XI клас, НУМСИ „Проф. П. Владигеров“, Бургас

ТРЕТО МЯСТО – Мелих Осман, ХI клас, СУ „Васил Левски“, Ардино

Поощрение: Александра Колеолова, ХII клас, ПГРЕ „Г. С. Раковски”, Бургас

Поощрение: Юлиян Димитров, XII клас, СУ „Христо Ботев“, Кочериново

Мария Мутафчиева споделя: „Благодаря на Милена Андонова и на Румяна Емануилиду, че са до мен в провеждането на конкурса „Непознати улици“! Консултирахме се помежду си многократно, защото изборът сред стотиците творби беше наистина труден. Доволна съм от високата езикова култура на участниците. Приемам това като комплимент. Приемам като комплимент и големия интерес към конкурса. Както ни написа чудесната Ния Германова от Стара Загора: „Разбира се, че има интерес – с този прекрасен конкурс… Някак… е по-нетрадиционен и се откриват и ценят неща, които не се оценяват по принцип, но трябва! До нови срещи и благодаря за всичко!“. Ето това „До нови срещи!“ ми е най-ценно! Очаквам с нетърпение и следващите изяви на „откритията“ на конкурса ни. Искам да проследя развитието им! Любопитна съм каква следа ще оставят в българското творчество. Благодаря на всички, които ни се довериха и тази година! Наричам ги „хората от бъдещето“, защото те са нашето бъдеще и вярвам в тях!“.

Срещата с Мери за финала на конкурса е на 9 декември 2025 г. (вторник), от 16 ч., на щанда на Издателска къща „Знаци“ на Панаира на книгата в НДК, София (трети етаж – Запад, щанд 344). Специален гост ще бъде преподавателят на Петя Дубарова от Английската гимназия в Бургас – писателят Кристофър Бъкстон. Очакваме ви!

Facebook

Twitter



Shares