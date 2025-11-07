Националната премиера на документалния филм „Потопът и вкаменената гора“ стартира от Бургас

Националната премиера на документалния филм „Потопът и вкаменената гора“, който е част от програмата на Киномания` 2025, ще стартира от Бургас на 8 ноември от 16.00 часа в Културен дом НХК.

След прожекцията публиката ще има възможност да се срещне и да разговаря с екипа на филма в рамките на специална дискусия, посветена на научните и екологични аспекти на темата. Проектът е финансиран от Национален филмов център.

Филмът „Потопът и вкаменената гора“ проследява историята, произхода и значението на уникалния подводен феномен – Вкаменената гора край Созопол и остров Св. Иван. Лентата съчетава наука, природа и култура, като поставя акцент върху екологичното и образователното значение на това природно наследство за целия Черноморски регион. Уникалният феномен представя Южното Черноморие по нов, вдъхновяващ начин и позиционира региона на световната туристическа карта.

„Потопът и вкаменената гора“ е документален филм за уникалния в световен мащаб природен феномен Вкаменената гора, който се намира на дъното на Черно море. Това е филм за силата на човешкия дух да открива и изследва тайните на подводния свят.

Продукцията на Доли Медиа Студио, създадена с подкрепата на Националния филмов център, и носи авторския почерк на режисьора и оператор Еленко Касалийски и сценариста Маргарита Бойчева.

Филмът отвежда зрителя под водата – в акваторията край Созопол и остров Св. Иван – за да разкаже историята на една изключителна природна загадка, която може да се окаже единствена по рода си в света. Подводната „вкаменена гора“, разположена между древния град и морските острови, съхранява свидетелства за геоложки и биологични процеси, протичали преди милиони години.

Според най-новите хипотези на учените, дърветата в нея са били погребани под морски утайки след катаклизъм, вероятно свързан с нахлуването на средиземноморските води през Босфора – събитие, което може да се приеме за реалния исторически прототип на библейския Потоп.

Но това не е филм просто за феномена. Това е филм за хората на науката – за екипа от ентусиазирани изследователи. Сред тях са специалисти от Софийския университет, БАН и Центъра за подводна археология в Созопол – учени по геология, палеонтология, морска биология, ихтиология, археология и геофизика.

Ръководител на експедицията е доц. Любомир Кендеров от Биологическия факултет на Софийския университет, а в екипа влизат още, доц. Михаил Илиев, гл. ас. Стефан Велев, гл. ас. Илия Гьонов, проф. Нешо Чипев, проф. Албена Александрова, проф. Калин Порожанов, доц. Ямандей Станила, проф. Христо Пимпирев, доц. Владимир Бозуков, Мариан Кендеров, доц. Ралица Събева, доц. Димитър Димитров, д-р Калин Димитров, д-р Найден Прахов, Кирил Велковски. Създаването на научния колектив и самият проект са одобрени и финансирани от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката.

Филмът представя по кинематографичен начин съвременната наука в действие – от подводните изследвания със сонари и GPS позициониране до лабораторните анализи и опитите за точно датиране на вкаменените дървета. Именно това датиране може да превърне откритието в уникално в световен мащаб, тъй като други подобни гори по света – като тази в Мексиканския залив – са значително по-млади и не са вкаменени.

