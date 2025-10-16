Националната кампания в подкрепа на недоносените деца стартира от Бургас

Благотворителната кампания „Малки стъпки на големи герои“, организирана от Фондация „Нашите недоносени деца“, стартира от Бургас и поставя началото на национално турне в подкрепа на преждевременно родените деца и техните семейства.

Кампанията ще премине през няколко български града, като целта ѝ е да повиши обществената осведоменост за нуждите, предизвикателствата и възможностите за подкрепа на най-малките герои в първите им дни от живота.

Като част от кампанията са предвидени посещения на пътуващата арт-инсталация „Люлка на надеждата“ в Бургас, Стара Загора, Пловдив, Варна и София, и благотворителна онлайн томбола, в която може да се включи всеки.

Арт-инсталацията „Люлка на надеждата“ е пътуващо символично съоръжение, което ще „посети“ следните градове:

– Бургас — 16 до 22 октомври

– Стара Загора — 23 до 29 октомври

– Пловдив — 30 октомври до 3 ноември

– Варна — 5 до 9 ноември

– София — 11 до 17 ноември

Чрез арт-инсталацията посетителите ще могат да се запознаят с мисията на Фондацията, да се включат символично чрез снимки и споделяне в социалните мрежи с хаштаг #МалкиСтъпкиНаГолемиГерои, както и да подкрепят каузата чрез дарения.

Благотворителна онлайн томбола — билетът струва 10 лв., а с включването си всеки участник подкрепя недоносените деца и има шанс да спечели специални награди. Всички средства ще се използват за подпомагане на дейността на Фондацията.

Финално събитие и семеен празник — на 16 ноември в България МОЛ, София, ще се състои заключителният етап на кампанията с богата програма: музика, творчески работилници за деца и родители, срещи с терапевти и специалисти, както и обявяване на победителите в онлайн томболата.

Защо тази кампания е важна:

България е сред страните с висок дял на преждевременно раждане, детска смъртност и мъртви раждания. Годишно над 6 500 бебета се раждат преждевременно — зад тези статистики стоят реални съдби, тревоги и нужди.

Много от семействата преживяват емоционални и социални трудности – около 40 % от майките изпитват тревожност или депресивни симптоми, а при 30 % от децата съществува риск от дългосрочни физически или когнитивни затруднения.

Към момента у нас не са осигурени адекватни държавни програми, които да подпомагат тези семейства системно.

За Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители – от майки, преминали през трудния път на преждевременното раждане. Превърнахме личната си борба в обща кауза – защото знаем какво стои зад трудностите и страховете на семействата на недоносени деца. Работим повече от десетилетие с мисията всеки малък герой, който се ражда у нас, да получи най-добрата и съвременна грижа, а родителите му помощ и подкрепа. Рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна, чрез обмяна на опит с международни организации, в сътрудничество с експерти в областта на ранното детско развитие.

Дейности на Фондацията „Нашите недоносени деца“:

– Даряване на апаратура и консумативи за неонатологични отделения.

– Създаване на семейни стаи и кътове за кърмене в болнични структури.

– Осигуряване на проследяване, терапевтични програми, ранна диагностика и консултации.

– Психологическа подкрепа за семействата на недоносени деца.

17 ноември се отбелязва вече повече от десетилетие у нас с цел да се повиши осведомеността за преждевременното раждане и обществената подкрепа за най-малките герои и родителите им. Тази година за първи път датата присъства официално и в календара на Световната здравна организация (СЗО). Включването ѝ признава сериозните проблеми, свързани с преждевременното раждане в глобален мащаб.

