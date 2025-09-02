Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България стартира от Бургас

Повече конкурентоспособност на българската икономика, повече сигурност, повече доходи, още по-добро функциониране на общия европейски пазар, са само част от предимствата за България от приемането на еврото, които посочи министър-председателят Росен Желязков в Бургас при откриване на информационните събития от Комуникационната кампания за еврото.

Премиерът акцентира върху доверието в институциите по време на процеса, като очерта целите и задачите на събитията от информационната кампания за еврото.

Водещите институции в процеса – Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор и Националният осигурителен институт предоставиха подробна информация относно основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото.

Участие в първото събитие взеха ръководители и експерти на институциите, местните власти, бизнеса и гражданите.

