Националната художествена академия в Бургас набира модели за новата учебна година

Кандидатите трябва да са навършили 18 години, а предишен опит не се изисква

Националната художествена академия – Филиал Бургас набира модели за учебната 2026/2027 година. Кандидатите трябва да са навършили 18 години, като няма ограничения за пол и не се изисква предишен опит.

От Академията посочват, че за работата са необходими преди всичко търпение и желание. Съобразно разписанието на учебния процес моделите ще позират като облечена фигура и/или голо тяло пред студентите.

След подаване на заявление кандидатите ще преминат събеседване с преподавател от Националната художествена академия.

Заявленията се подават на място

Документите за позицията се приемат в Пристанищен комплекс „Магазия“ 1 в Бургас, от 9:00 до 12:00 часа в работните дни – от понеделник до петък.

За допълнителна информация кандидатите могат да се свържат на телефон 0884 260 820 или на електронна поща n.prodanova@nha.bg.

Заплащането се определя според броя присъствени учебни часове. За позиране на голо тяло ставката е 3,79 евро на учебен час, а за облечена фигура – 2,56 евро на учебен час.