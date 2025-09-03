сряда, септември 3, 2025
Юбилейни 30 години ще отбележи мотоклуб „Ковачите 95 – Габрово“ с грандиозен национален мотосъбор край Соколския манастир.

Датите са 5, 6 и 7 септември, а музикалната програма е звездна!

Петък – KIKIMORA & Art Of Mars

Събота – AХAT & Old School Rock Band

Организаторите са осигурили БЕЗПЛАТЕН транспорт за всички, които имат желание да се присъединят към събитието.

Автобусите ще тръгват от пл. Възраждане при следното разписание:

Петък / 5.09.

19:00 ч. Габрово – Соколски манастир  

01:00 ч. Соколски манастир  – Габрово

Събота / 6.09.

14:00; 16:00; 18:00 ч. Габрово – Соколски манастир  

01:00 ч. Соколски манастир  – Габрово

