Национален мотосъбор край Соколския манастир
Юбилейни 30 години ще отбележи мотоклуб „Ковачите 95 – Габрово“ с грандиозен национален мотосъбор край Соколския манастир.
Датите са 5, 6 и 7 септември, а музикалната програма е звездна!
Петък – KIKIMORA & Art Of Mars
Събота – AХAT & Old School Rock Band
Организаторите са осигурили БЕЗПЛАТЕН транспорт за всички, които имат желание да се присъединят към събитието.
Автобусите ще тръгват от пл. Възраждане при следното разписание:
Петък / 5.09.
19:00 ч. Габрово – Соколски манастир
01:00 ч. Соколски манастир – Габрово
Събота / 6.09.
14:00; 16:00; 18:00 ч. Габрово – Соколски манастир
01:00 ч. Соколски манастир – Габрово