Национален литературен конкурс „Иван Вазов“ 2025

Представиха: Ирина Пожарицкая – отличена със Специална награда за творческа фантазия

Рецензия за сборника „Писмена на пясъка“

Сборникът „Писмена на пясъка“ е пътуване през различни човешки светове – от малкото селце край реката до шумните булеварди на Париж, от тишината на старите тавани до сиянието на морския бряг. В тези разкази животът тече едновременно земен и съновиден, а героите се движат между реалното и въображаемото, между миналото и откритието на себе си.

Историите се преливат една в друга като следи от стъпки по брега – различни, но свързани от една и съща човешка нужда да се остави отпечатък, преди вълната да го заличи. Мона, която избира своето тайно име и тихо съгражда собствената си вселена от книги и мечти; Диана, рисуваща с пастелите звуците на Пиаф и превръщаща Париж в пейзаж от светлини, крем брюле и джазови тонове; и Ника, чиято кожа ухае на канела и чието присъствие носи нещо постмилъровско – едновременно земно, еротично и метафорично. В нея животът се преживява като докосване между реалността и съня, между удоволствието и осъзнаването. Всеки герой има своя път, но всички носят едно и също безмълвно желание – да разберат откъде идват и какво оставят след себе си. Сред този многогласен свят звучи и тихият глас на бабата край огнището – онзи, който ни връща към дъха на ябълките, приказките за говорещите животни и силата на думите, които събират поколенията. В тези истории има нещо притчово – онази мекота и мъдрост, с които животът се превръща в приказка, а всекидневието добива смисъла на послание.

Авторът рисува с думи като с четка – с внимание към цвета, звука и светлината. Езикът му е едновременно фин и наситен, поетичен и човечен.

„Писмена на пясъка“ е книга за паметта и за историите, които ни свързват, докато светът се променя. И може би именно те са най-трайното писмо, което човек оставя след себе си – писмо, което вятърът не може да изтрие.

На церемонията Ирина Пожарицкая получи сертификат и статуетка, заедно с още 27 творци, удостоени с отличия сред повече от 200 участници от цялата страна. Всеки от тях допринася за богатата палитра на съвременната българска литература.

Атмосферата на празника беше озарена от Симфониета „Видин“ с диригент маестро Петър Димитров и от незабравимите гласове на Русана Христова, Християна Лоизу и Марио Николов.

Благодарим на Столична община – район Банкя и на нашето жури – Здравка Евтимова, Камелия Кондова и д-р Александра Александрова – за прецизността и отдадеността, с които направиха този конкурс възможен.

