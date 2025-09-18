Национален конкурс за есе организира плевенската РБ „Христо Смирненски“

Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – Плевен обявява национален конкурс за есе по случай Световния ден на философията – 20 ноември.

Тогава ще бъде обявено и класирането. Темата е „Истинското съвършенство на човека е не в това, което има, а в това, което е“ /Оскар Уайлд/.

Конкурсът ще е в две възрастови категории: от 15 до 19 години и над 19 години. Всеки участник може да се включи с едно есе, което трябва да бъде изпратено до 7 ноември 2025 г., включително, на имейл адрес: abagar_pl@abv.bg. Във всяка категория ще бъдат присъдени по три награди, а всички, изпратили творби в срок, ще получат сертификат за участие. Класирането ще бъде публикувано на фейсбук страницата на библиотеката на 20 ноември 2025 г.

Специално жури ще определи най-добрите автори, критериите за оценяване са: теза, съответстваща на формулираната тема; оригиналност и творчески подход; спазване на езиковите норми.

Още подробности за конкурса може да прочетете на: https://www.lib-pleven.com/%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd-3/

