Осмият Национален детски турнир по таекуон-до за купа „Плевен“ ще се проведе на 1 ноември, събота, в зала „Спартак“ в областния град.

Началото е от 9.00 часа, а официалното откриване на надпреварата е в 11.00 часа. Проявата е част от годишния спортен календар на Община Плевен и календара на Българската федерация по таекуон-до ITF. Организира се от Спортен клуб по таекуон-до „Атила“ – Плевен и с подкрепата на Община Плевен.

За участие в турнира са поканени над 20 клуба от страната с повече от 200 състезатели. Младите надежди на бойния спорт ще мерят сили в четири възрастови категории – 7-8 години, 8-9 години, 10-11 години и 12-13 години. Събитието ще продължи през целия ден до 17.00 часа, предоставяйки възможност на младите таекуондисти да покажат своите умения и талант, а на публиката – да ги подкрепи и да стане съпричастна на вълнуващи съревнования.

Вярвам, че и тази година ще оправдаем очакванията на участниците и ще се получи много оспорван турнир, сподели президентът и главен треньор на СКТ „Атила“ Даниел Цаков. Той изрази удовлетворение от факта, че надпреварата се превърна в традиционна за Плевен и се радва на интерес от клубове от цялата страна.

