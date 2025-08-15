Началникът на Районното управление в Бяла бе отличен с грамота от областния управителна Русе 

Началникът на Районното управление /РУ/ в Бяла главен инспектор Мирослав Енев бе награден с почетна грамота от областния управител на Русе Драгомир Драганов. Отличието му се връчва засъздаване и прилагане на ефективни стратегии за превенция на престъпността и пътнотранспортните произшествия, подобряване организацията на движението в условията на непрекъснато нарастващ трафик по републиканската пътна мрежа, както и за успешно партньорство с обществените институции. Припомняме, че именно в района между град Бяла и гара Бяла се предприемат постоянни мерки за ограничаване на тежкотоварния трафик, така че да не се стигне до задръствания по основния път между Русе и Бяла. Също така Мирослав Енев спомага и за минимизиране на законовите нарушения и увеличаване разкриваемостта на престъпленията. През 2024 г. в ОДМВР Русе са регистрирани общо 2880 броя престъпления, при 2510 бр. за 2023 г. Разкриваемостта на регистрираните престъпления отчита ръст през 2024 г. При престъпленията против личността през 2024 г. се наблюдава относителна устойчивост, а разкриваемостта е увеличена с около 11 на сто.

Мирослав Енев е роден през 1971 година в Русе. Възпитаник е на Русенския университет „Ангел Кънчев“. Професионалната си кариера в системата на Министерството на вътрешните работи започва в Първо РУ при ОДМВР – Русе през 2001 г., като районен инспектор. През 2005 г. преминава на работа в „Криминална полиция“ в същото районно управление. През месец януари 2011 година е назначен за началник на Участък „Иваново“ при РУ – Две могили, а през месец март 2014 година оглавява РУ – Две могили. Със заповед на министъра на вътрешните работи, считано от 11 май 2018 година, главен инспектор Енев е назначен за началник на РУ – Бяла в Русе. Като служител на МВР Мирослав Енев е награждаван многократно за постигнати високи резултати в служебната си дейност. Любопитен факт за него е и, че е бил бившфутболист и капитан на „Дунав“ от 90-те години на миналия век. Като футболист сърцатият защитник също се е ползвал с високо уважение от съотборниците си и от привържениците на отбора.

