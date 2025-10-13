Наближава срокът за плащане на местните данъци и таксиНаближава срокът за плащане на местните данъци и такси

На 31 октомври изтича срокът за плащане на годишния данък за недвижимите имоти, превозните средства, патентния данък и таксата за битови отпадъци, напомнят от отдел „Местни данъци и такси“ в Община Търговище.

Гражданите могат да заплащат дължимите суми по електронен път. Това става чрез платформите за онлайн банкиране на най-големите банки в страната. Размерът на налозите там се генерира автоматично.

Задълженията може да се платят също в брой и чрез ПОС терминални устройства на касите в Центъра за административно обслужване на Общината. Сумите могат да бъдат преведени и чрез уебстраницата www.epay.bg, както и на касите на „Изипей“ и „Български пощи“ ЕАД.

Сметката на Община Търговище е: IBAN: BG60UBBS80028413869000, банка: ОББ АД – клон Търговище. Отбелязва се и код за вид плащане: данък върху недвижимите имоти: 442100; такса за битови отпадъци: 442400; данък върху превозните средства: 442300; такса за притежаване на куче: 448013.

Размерът на дължимите данъци и такси може да бъде проверен чрез уебсайта на Община Търговище, с издаден от „Местни данъци и такси“ ПИН код. Допълнително информация за размера на задълженията може да се получи на тел.: 0601 68 755 в отдела.

