На тържествена церемония в Пловдив връчиха Националните награди за принос в българската книжовна култура „Христо Г. Данов”

В Деня на Независимостта – 22 септември в къща-музей „Христо Г. Данов” в Стария град на Пловдив бяха връчени Националните награди за принос в българската книжовна култура „Христо Г. Данов”. Престижната национална награда е учредена през 1999 г. от Министерството на културата и Община Пловдив. Наградите са в осем категории и се определят на конкурсен принцип в два кръга.

Журито, определено със заповед на министъра на културата, което имаше трудната задача да определи победителите тази година бе в състав: председател – Ашот Казарян – заместник-министър на културата и членове: Лили Спасова – началник на отдел „Регионални дейности”, Дирекция „Международно сътрудничество, европейски програми и регионални дейности“; Пламен Панов – заместник-кмет на Община Пловдив; доц. д-р Младен Влашки – литературен критик, историк и преподавател в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; д-р Ваня Аврамова – заместник-директор на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. София; д-р Анжела Димчева – представител на Съюза на българските писатели; Петър Станимиров – представител на Съюза на българските художници; проф. Людмил Димитров – преподавател в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

В конкурса участваха общо 201 предложения, от които на своето първо заседание, журито определи номинациите във всяка от осемте категории. Второто заседание на комисията се проведе в деня на церемонията. Според статута, носителите на наградата получават диплом, малка пластика „Бухал“ и парична награда, а на номинираните се връчва диплом. Всяка година се връчва и една Голяма награда за цялостен принос в националната книжовна култура. Тя се определя от Министъра на културата, който я обявява и връчва лично на тържествената церемония в къщата –музей.

Автор на статуетката „Бухал“ е скулпторката Диана Райнова – внучка на известния писател и художник Николай Райнов и дъщеря на скулптора Боян Райнов. Проектът на статуетката е нейно дарение и представлява месингов бухал, който напомня за знака на издателство „Христо Г. Данов“.

Водещ на церемонията на престижните награди бе д-р Достена Ангелова – Лаверн, социален и културен антрополог, автор на книги, преподавател, художник. Музикален домакин на събитието бе дуото MixMe – Едит Унджиян и Георги Зайков.

Началото на събитието постави зам.-министърът на културата и председател на журито Ашод Казарян, който връчи наградата в категория „Българско издателство“ на издателство „Колибри“. Номинирани бяха също издателствата „Просвета“ и „Рива“.

Неда Антонова стана победител в категория „Автор на българска художествена литература“ с книгата „Плодовете зреят нощем“ (Издателство „ИК Хермес“). Наградата бе връчена от заместник-кмета Пламен Панов, а от нейно име я прие издателят Стойо Вартоломеев. Писателят Недялко Славов, добър приятел на авторката, използва повода, за да разкаже за силата на нейното слово и творческата ѝ активност. Неда Антонова се състезаваше с Георги Господинов ( „Градинарят и смъртта“, издателство „Жанет 45“) и Яница Радева („Годината, която започна в неделя“, издателство „Жанет 45“).

Призът в Категория „Преводач на художествена литература“ бе за Йордан Костурков за превода му на „Старият антикварен магазин“ от Чарлз Дикенс (Издателство „Милениум Пъблишинг“). В тази категория участваха още Евгения Панчева за превода на „Възвърнатият рай“ от Джон Милтън (Издателство „Лист“) и Жела Георгиева за превода на „Хартия с воден знак“ от Горан Петрович (Издателство „Жанет 45“).

Пловдивчанинът Андрей Андреев (музиколог, педагог и общественик, директор на Пловдивската филхармония, Оперно-филхармоничното дружество и Средното музикално училище в Пловдив, преподавател в Българската държавна консерватория в София, АМТИИ, ПУ „Паисий Хилендарски“ и музикалното училище), получи наградата в категория „Автор в областта на хуманитаристиката“ за книгата „Летопис на Софийската филхармония – том I, II, III“ (Издателство „Лист“). За наградата бяха номинирани още Кирил Карталов за книгата „Цветята на нациите. Пилигрими по Камино де Сантяго“ (Издателство „Сиела“) и Милена Кирова за книгата „Българската литература през XXI век (2000 – 2022). Част втора“ (Издателство „Колибри“).

Наградата в раздела „Автор на издание за деца“ спечели Лилия Старева с книгата си „Морски приказки“ (Издателство „Жанет 45“). Другите номинирани автори бяха Зорница Христова за книгата „Мил домашен комар“ (Издателство „Точица“) и Слави Стоев за книгата „Тихата гора“ (Издателство „Точица“).

Ясен Гюзелев получи наградата в категорията „Художник или дизайн и оформление на книга” за „Всички приказки на Оскар Уайлд“, с автор Оскар Уайлд (Издателство „Колибри“). Заедно с него бяха номинирани Елена Панайотова за книгата „Писмото на мравката“, с автор Мария Донева (Издателство „Жанет 45“) и Пенко Гелев за книгата „Каква е тази врява“, с автори Елисавета Багряна и Гергана Димитрова (Издателство „Лист“).

В категория „Представяне на българската книга“ наградата отиде при Медията „Тоест“, за рубриката „#На второ четене”. Тя се състезаваше с Подкаст за обсъждане на литературни преводи „Бележка под линия” с автор Стефан Русинов и сайта „Литературни разговори” на Антония Апостолова.

Още един пловдивчанин – директорът на НБ „Иван Вазов“ Димитър Минев, получи награда. Тя бе в категория „Библиотечно дело”, в която участваха още Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов – Свищов” и Регионална библиотека „Пейо Яворов”, гр. Бургас. Наградата си Минев получи от кмета на Пловдив Костадин Димитров, който поздрави всички присъстващи с празника и посочи, че е радостен от факта, че в този специален ден на няколко пъти е имал възможността да се наслади на изкуството на български творци.

„Днес се развълнувах много, когато чухме сутринта изпълненията на Пловдивското певческо дружество „Ангел Букорещлиев“. Точно този хор е посрещнал цар Фердинанд на гарата в Пловдив. Сега се наслаждаваме на таланта на група MixMe, а в двора на къщата музей „Христо Г. Данов“ са подредени красивите фотографии на Димитра Лефтерова“, каза кметът, като подчерта и огромния интерес към „Алеята на книгата“, която се провежда в момента на препълнения с четящи хора пл. Централен.

Министърът на културата Мариан Бачев обяви на финала тазгодишния носител на Голямата награда за цялостен принос в националната книжовна култура „Христо Г. Данов” – писателят акад. Владимир Зарев. Той не успя да присъства на церемонията в Пловдив, но министър Бачев обеща в близките дни да му предаде лично отличието.

„Настоящият лауреат на Голямата награда „Христо Г. Данов е един от най-мощните гласове в българската литература. Автор, който повече от половин век е верен на словото и на големите теми на времето ни. Неговите книги отдавна пътуват по света и са превеждани на множество езици, а творчеството му ни вдъхновява да се гордеем със себе си. Определян като „Българският Балзак“, наградите и признанията, които е получил, са заслужено свидетелство за неговия принос към националната и европейската литература. Най-голямото му отличие е обичта на читателите, онези, които намират в героите му своите страхове и надежди“ – подчерта в мотивите си министър Мариан Бачев. Той допълни, че се вълнува изключително много да бъде в Пловдив, в деня, който носи силна духовна и историческа символика – Деня на независимостта на България.

„Това е ден, който ни напомня, че истинската независимост не е само политически акт, а духовно състояние, градено със знание, култура и слово“, каза министър Бачев и благодари на партньорите от Община Пловдив, заедно с които Министерството на културата организира връчването на Националните награди за принос в българската книжовна култура „Христо Г. Данов”.

