На старта на новата учебна година ОУ „Никола Вапцаров“ е преобразено – с обновена сграда, нови кабинети и оборудване за тях, нови спортни площадки на открито, фитнес, места за игри и отдих.

За най-малките, от подготвителната група и за първокласниците- слънчеви класни стаи, здравословна и достъпна училищна среда.

Проектът за модернизация на сградата на #училище „Н. Вапцаров“ е на Община Хасково.

Той един от първите, които #Хасково спечели и изпълни по НПВУ- процедура „Модернизация на образователна среда”.

Всичко е готово за първия училищен звънец на 15 септември!

