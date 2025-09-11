четвъртък, септември 11, 2025
Последни:
Региона

На старта на новата учебна година ОУ „Никола Вапцаров“ е преобразено

Редактор

На старта на новата учебна година ОУ „Никола Вапцаров“ е преобразено – с обновена сграда, нови кабинети и оборудване за тях, нови спортни площадки на открито, фитнес, места за игри и отдих.

За най-малките, от подготвителната група и за първокласниците- слънчеви класни стаи, здравословна и достъпна училищна среда.

Проектът за модернизация на сградата на #училище „Н. Вапцаров“ е на Община Хасково.

Той един от първите, които #Хасково спечели и изпълни по НПВУ- процедура „Модернизация на образователна среда”.

Всичко е готово за първия училищен звънец на 15 септември!

Интересно от мрежата

Вижте още

13 мандри участват в конкурса за най-добър производител на млечни продукти, част от Панаира на киселото мляко в Разград

Редактор

Доброволно формирование „Пловдив 112“ се включи в гасенето на пожара в района на Дермен дере

Редактор

Наети лица и средна брутна заплата през второто тримесечие на 2025 година в област Габрово

Редактор

Pin It on Pinterest