На прага на декемврийските празници – между стреса и уюта „КОД: Превенция“ с две важни теми

На 13 декември, на Сцена „Централни хали“, Зорница Шуманова, началник-сектор „Домашно насилие“ в ГДНП и национален координатор по въпросите за домашното насилие към МВР, разказа за начините как да разпознаем, как да се предпазим или да подкрепим близък човек в случай на нужда от закрила.

Ива Филипова, основател на фондация „РеСтарт“ и сертифициран фитнес треньор на онкологични пациенти, представи международно проучване за насилието над онкоболни.

Д-р Красимира Спасова, специалист по вътрешни болести и гастроентерология с над 32 години медицински опит в различни области – спешна помощ, кардиология, хематология, ендокринология, с изявени интереси към диагностика и лечение на токсични и автоимунни заболявания на черния дроб, даде насоки как да се насладим на празниците и да си спестим последиците от преяждане.

Гостите на изданието получиха безплатни ваучери за изследвания от Synevo Bulgaria.



Facebook

Twitter



Shares