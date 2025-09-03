На площад „Възраждане“ отбелязваме Деня на Съединението 

Община Разград организира тържествено отбелязване на 140-тата годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия в събота, 6 септември.

Церемонията ще започне в 10,30 ч. на площад „Възраждане“ в Разград.

В празничната програма, която ще завърши с поднасяне на венци и цветя пред Войнишкия паметник, ще участват изпълнители от Музикална школа „Илия Бърнев“ към НЧ“Развитие 1869“ и Градски духов оркестър, а тържествено слово ще произнесе представител на Регионален исторически музей-Разград.

Община Разград отправя покана към институциите, организациите, жителите и гостите на Разград на 6 септември от 10,30 ч. да се включат в отдаването на признателност към родолюбивото дело, извършено през 1885 г., с което се обединяват Източна Румелия и Княжество България.

