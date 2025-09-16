На национална научна пресконференция почетоха революционния дух на България по повод 150 години от Старозагорското въстание

Тази вечер пред Паметника на лобното място на старозагорските революционери Колю Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов ще се състои тържествен възпоменателен ритуал с полагане на венци и цветя в знак на почит, панихида за упокой и театрализиран спектакъл „Спомени през историята“

Община Стара Загора, Регионален исторически музей – Стара Загора и фондация „Васил Левски“ организират национална научна конференция по повод 150 години от Старозагорското въстание.

На конференцията днес в РИМ – Стара Загора темата бе „150 години от Старозагорското въстание. Революционният дух на България през 60-те и 70-те години на XIX в. Идеи, събития, личности“.

Домакин на научния форум е РИМ – Стара Загора, представен от директора Петър Калчев, а участници в него са проф. д-р Пламен Митев и проф. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Светла Атанасова, д-р Денис Иванов и др. Докладите ще бъдат издадени със специално подготвен сборник. Събитието откри Петър Калчев, който приветства посетителите.

В конферентната зала на Историческия музей научният ръководител на събитието проф. д-р Пламен Митев представи пред многобройната аудитория доклад по темата. В него той изложи любопитни исторически факти, свързани с историята на Заарското съзаклятие и събитията и обстоятелства около неосъществения опит за бунт срещу Османската империя.

Конференцията продължи с представяне от проф. д-р Пламен Павлов от Фондация „Васил Левски“ на любопитни исторически факти, свързани с Петър Иванов и неговата пиеса „Апостоли за свободата“.

С провеждането на форума се поставя акцент върху историческата значимост на Старозагорското въстание за българската национална памет. Събитието продължава до 17.00 ч. днес.

По-късно днес, от 17.30 ч. в РИМ – Стара Загора, 150-годишнината от Старозагорското въстание ще бъде отбелязана и с изложбата „По пътя към свободата. 150 години от Старозагорското въстание“.

Чрез снимки, предмети и оригинални документи ще бъде представена дейността на революционните комитети в Старозагорско, изградени от Апостола на свободата Васил Левски и подготвеното през септември 1875 г. въстание. Акцент в изложбата ще бъде знамето на Старозагорските въстаници – първообраз на българския национален трибагреник.

Тази вечер, от 19.00 ч. пред Паметника на лобното място на старозагорските революционери Колю Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов, централния вход на СУ „Васил Левски“, ще се състои тържествен възпоменателен ритуал с полагане на венци и цветя в знак на почит, панихида за упокой и театрализиран спектакъл „Спомени през историята“.

