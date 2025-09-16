вторник, септември 16, 2025
Последни:
Региона

На национална научна пресконференция почетоха революционния дух на България по повод 150 години от Старозагорското въстание

Редактор

Тази вечер пред Паметника на лобното място на старозагорските революционери Колю Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов ще се състои тържествен възпоменателен ритуал с полагане на венци и цветя в знак на почит, панихида за упокой и театрализиран спектакъл „Спомени през историята“

Община Стара Загора, Регионален исторически музей – Стара Загора и фондация „Васил Левски“ организират национална научна конференция по повод 150 години от Старозагорското въстание. 

На конференцията днес в РИМ – Стара Загора темата бе „150 години от Старозагорското въстание. Революционният дух на България през 60-те и 70-те години на XIX в. Идеи, събития, личности“.

Домакин на научния форум е РИМ – Стара Загора, представен от директора Петър Калчев, а участници в него са проф. д-р Пламен Митев и проф. д-р Пламен Павлов, доц. д-р Светла Атанасова, д-р Денис Иванов и др. Докладите ще бъдат издадени със специално подготвен сборник. Събитието откри Петър Калчев, който приветства посетителите.

В конферентната зала на Историческия музей научният ръководител на събитието проф. д-р Пламен Митев представи пред многобройната аудитория доклад по темата. В него той изложи любопитни исторически факти, свързани с историята на Заарското съзаклятие и събитията и обстоятелства около неосъществения опит за бунт срещу Османската империя. 

Конференцията продължи с представяне от проф. д-р Пламен Павлов от Фондация „Васил Левски“ на любопитни исторически факти, свързани с Петър Иванов и неговата пиеса „Апостоли за свободата“.

С провеждането на форума се поставя акцент върху историческата значимост на Старозагорското въстание за българската национална памет. Събитието продължава до 17.00 ч. днес.

По-късно днес, от 17.30 ч. в РИМ – Стара Загора, 150-годишнината от Старозагорското въстание ще бъде отбелязана и с изложбата „По пътя към свободата. 150 години от Старозагорското въстание“. 

Чрез снимки, предмети и оригинални документи ще бъде представена дейността на революционните комитети в Старозагорско, изградени от Апостола на свободата Васил Левски и подготвеното през септември 1875 г. въстание. Акцент в изложбата ще бъде знамето на Старозагорските въстаници – първообраз на българския национален трибагреник. 

Тази вечер, от 19.00 ч. пред Паметника на лобното място на старозагорските революционери Колю Ганчев, Господин Михайловски и Сава Силов, централния вход на СУ „Васил Левски“, ще се състои тържествен възпоменателен ритуал с полагане на венци и цветя в знак на почит, панихида за упокой и театрализиран спектакъл „Спомени през историята“.

Интересно от мрежата

Вижте още

Веселин Маринов и трио DEJA VU в Хасково

Редактор

В събота, 13 септември, екоинициативата на Община Стара Загора „Красиви квартали“ освежава „Три чучура – център“

Редактор

Клуб „Ел Тепе“ – Банско и ски клуб „Банско“ с призови места на Купа „Крайискърец“

Редактор

Pin It on Pinterest