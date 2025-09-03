сряда, септември 3, 2025
На „Кръгла маса" в Асеновград обсъдиха мерки срещу отпадането на деца от училище

„Работата с родителите е най-важна“.

В първия ден от септември, кметът на община Асеновград д-р Христо Грудев бе домакин на „Кръгла маса“, свързана с превенция срещу отпадането на деца от училище. Инициативата е на областния управител на област Пловдив проф. Христина Янчева. Поводът – кампанията за обходи на място за прилагане на Механизма за връщане на децата в клас. Асеновград прие домакинството с отговорност и висока ангажираност на проблема. Срещата беше открита лично кмета. „Провеждането на днешната „Кръгла маса“ е от изключително значение за бъдещото поколение. Събрали сме се, за да търсим и да открием работещи решения, които да върнат отпадналите от училище ученици. Мерките трябва да са съобразени със спецификата на живот в нашата община. Вярвам, че на тази „Кръгла маса“ ще бъдат споделени добри идеи, методи и практики, които ще подпомогнат разрешаването на проблема. Аз не се съмнявам нито за миг в квалификацията и уменията на преподавателите и съм убеден, че те дават всичко от себе си, в интерес на децата, които имат нужда от подкрепа. Надявам се, че всеки един от тук присъстващите ще открие своите приоритети, които да приложи при работата с учениците от рискови групи“, посочи д-р Христо Грудев.

„Трябва да се работи активно и в близост с родителите. Това е основната цел на тази „Кръгла маса“ – да открием решения, които да мотивират майките и татковците да не спират децата си да посещават училище. Защото образованието е бъдеще. Всяко образовано дете има шанс за развитие и реализация в живота“, каза проф. Янчева. Според нея, не бива да се допуска фиктивното записване за присъствие на децата и трябва да се прави всичко възможно те да влизат в клас и да участват в учебния процес. По думите на областния управител, един от големите проблеми които се очертават при ученици от уязвими групи, е незнанието на български език. Сред предложенията за нови модели на интеграция бяха да се създават клубове по интереси и ежедневни инициативи, свързани с бита и културата. Да се включи и допълнително изучаване на български език и провеждане на обучения по социални умения. Проф. Янчева предложи, по примера на Асеновград, в други общини също да се организират подобни „Кръгли маси“, за да се споделят проблемите и да се потърсят добри практики за подобряване обхвата и връщането на децата в клас.

От конференцията стана ясно, че екипи на Регионално управление на образованието (РУО) – Пловдив са извършвали многократни проверки в ОУ „Никола Вапцаров“ в града, резултатите от които са тревожни – повече от 50% от учениците не посещават учебни занятия. Директорът на училището Калина Василева обясни, че се реализират немалко инициативи с родители и деца. Учебното заведение е кандидатствало и се включва непрекъснато в национални програми. Организират се родителски срещи и благотворителни инициативи. Инициират се различни тематични празници, а учители работят „на терен“ в ромския квартал на Асеновград. Учениците дори се мотивират с награди за постигнат висок успех и най-малко отсъствия по неуважителни причини. Според директора на ОУ „Никола Вапцаров“ са необходими законодателни промени, които да подобрят ефективността на налаганите върху родителите санкции – за това, че децата им не посещават училище.

