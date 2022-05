На концерт в петък с Jeremy?

В деня преди карнавала (20 май 2022 г.) на сцената на площад „Възраждане“ габровци и гостите на Габрово ще могат да се насладят на алтернативното рок звучене, дрезгав вокал и меланхолични рифове на група Jeremy?.

Това е една от най-впечатляващите български рок банди. Наричат ги кралете на инди-рока у нас. Групата е основана през 2010 година от Ерсин Мустафов (вокали и китара) и Ташо Колев (китара) в гр. Каварна. По-късно към тях се присъединяват Емилиян Бонев (бас и вокали) и Росен Ватев (барабани). Първият им сингъл е песента Runaway, а видеото към нея се появява през 2014 година. Групата нашумява със сингъла си „Fake fruits“, чийто клип е излъчван в балканската версия на MTV през 2015 година. С тази песен тя участва в международния конкурс „International Songwriting Competition“ и спечелва първо място. Две песни на Jeremy? са включени в саундтрака на български филмови продукции: „I Want To Be Like You“ и „Докато Ая спеше“. През февруари 2016 година „Куин“ обявяват, че Jeremy? ще подгряват концертите им в България, Полша и Румъния. Групата съчетава динамика, енергия и замисъл в изкуството си.

Jeremy? ще се качат на сцената на пл. Възраждане в 20.00 часа, а по време на тяхното изпълнение небето на Габрово ще бъде озарено от лазерно шоу.