На живо в света на туристическия бизнес – ХХ международно изложение „Културен туризъм 2025“

На 9 октомври 2025 г., вместо в обичайната класна стая в свищовската ПДТГ „Димитър Хадживасилев“, учебната практика по дисциплината „Транспорт и туристическа агентска дейност“ се пренесе директно в сърцето на туристическия бизнес – XX Международно изложение „Културен туризъм“ във Велико Търново. Атмосферата в Бизнес центъра беше изпълнена с енергия, цветове и хиляди възможности за пътуване.

За учениците от XIб клас, специалност „Организация на туризма и свободното време“, това беше първото им потапяне в атмосферата на туристическо изложение – истинско „бойно кръщение“ в реалната роля на туристически агент. Те не бяха просто посетители, а активни изследователи на туристическия пазар.

Преди да се впуснат сред изложбените щандове, учениците получиха конкретно задание: да се фокусират върху маркетинга и рекламата на туристическите продукти – как се представят и позиционират, какви послания използват, как се отличават от конкуренцията. Всеки екип трябваше да избере целева група клиенти и да направи анализ на „перфектния пакет“.

Най-предизвикателната, но и най-вдъхновяваща част от задачата беше да се отговори на въпроса: „Защо точно този продукт?“

Не беше достатъчно просто да харесат дадена дестинация – учениците трябваше да анализират стратегията на представяне, да преценят дали цената и рекламата съответстват на обещаното преживяване и дали визуалните материали подкрепят позиционирането на фирмата.

Денят се превърна не само в учебно предизвикателство, но и в емоционално преживяване. Учениците имаха възможност да изпробват VR очила, които ги „пренесоха“ в различни туристически дестинации, а най-голямата атракция безспорно беше виртуалният полет с дрон над Велико Търново – преживяване, което остави всички без думи.

След ден, изпълнен с анализи, открития, разговори, събрани визитки и материали, бъдещите туристически агенти се прибраха обогатени с нови впечатления, знания и реален опит от света на туризма. Те разбраха, че успешният агент не просто продава пътувания, а създава преживявания, които оставят трайна следа в паметта на клиента.

