На финала е първият етап от ремонта на моста над р. Въртопо

понеделник, декември 22, 2025
На финала е ремонтът и подмяната на оборудването на моста над река Въртопо на бул.”Проф.Марко Семов” в София – съоръжение, по което преминава ключово трасе на метрото. Очаква се в средата на януари 2026 г.  южното платно на съоръжението да бъде отворено за движение, а ремонтните работи да продължат в срещуположното платно при подходящи метеорологични условия. Днес обекта посетиха зам.-кметът по направление транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев, директорът на “Метрополитен” Николай Найденов, проф.Стоян Братоев и кметът на район Студентски Петко Горанов. 
По първоначален график ремонтът трябваше да приключи през април 2026 г., но благодарение на създадената организация и добрата координация на работата, първата част от съоръжението ще бъде завършена предсрочно.
Мостът свързва столичните райони „Младост“ и „Студентски“. Изграден е през 90-те години на миналия век, дълго време остава недовършен и е въведен в експлоатация едва с пускането на метрото през 2009 г. 
Обновяването се изпълнява в пълен обем и в съответствие с проекта на Метрополитен, със срок за изпълнение 18 месеца. В рамките на дейностите се възстановява инфраструктурата, подменят се тротоарите и се модернизира осветлението, което допринася за по-добра видимост и по-високо ниво на сигурност.
След завършването и на втория етап мостът ще бъде напълно обновен, което ще осигури по-добра инфраструктура и по-сигурни условия за пътуване.
Паралелно с ремонта на моста, в район „Студентски“, кв. „Малинова долина“, беше реализирана още една връзка към Околовръстния път и бяха изградени три нови улици – „Проф. Живко Сталев“, „Едуард Генов“ и „Мирела Френи“. Инвестицията е от Капиталовата програма на Столична община и е в размер на около 11 млн. лв.
Ул. „Проф. Живко Сталев“ е с дължина 600 м, с три ленти за движение, и осигурява директна връзка с локалните платна на Столичния околовръстен път чрез светофарно регулирано кръстовище.
Предвижда се засаждането на над 100 дървета – 49 по ул. „Проф. Живко Сталев“ и 55 по ул. „Едуард Генов“, при подходящи метеорологични условия. В квартала са реализирани и допълнителни подобрения – над 2100 кв. м нови и обновени тротоари по улиците „Университетски парк“, „Акад. Борис Стефанов“ и „Йордан Йосифов“.
Подготвят се и нови инфраструктурни проекти: за ремонт на бул. „Климент Охридски“ (между бул. „Г. М. Димитров“ и бул. „Ал. Малинов“), за реконструкция на ул. „Белимел“, предстои процедура за избор на изпълнител за продължението на ул. „Едуард Генов“ до бул. „Симеоновско шосе“ – стратегическа връзка за целия район.

