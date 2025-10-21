Днес, на 76 години, ни напусна спортният деятел Тодор Кърджиев – състезател в дисциплините „Мотокрос“, „Рали“ и „Автокрос“.

Спортната му кариера започва през далечната 1970 г. в местния Авто-мото клуб. През годините той взима участие в множество национални и международни състезания. В началото на демокрацията има много тежки моменти за автокроса. Карджиев водейки се от голямата си любов и любовта на силистренската публика към автомобилния спорт, в частност „автокроса“, започва да организира състезанията в Силистра с лични средства и с подкрепата на приятели и съмишленици. С много труд и с лични средства от 1979 г. до днес, той помага на много млади хора. Работи заедно със сина си.

Съболезнования на близките му!

