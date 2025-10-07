На 31 октомври ще бъде връчена 11-ата Национална литературна награда „Елиас Канети“

120-годишнината от рождението на нобелиста ще бъде почетена със специална програма

Едно от най-значимите събития в литературния календар на страната – връчването на Националната награда „Елиас Канети“, ще се състои на 31 октомври от 18 ч. в зала „Слави Шкаров“ на Доходното здание.

За 11-и път отличието ще бъде присъдено на съвременен български автор, чиято творба носи духа на хуманизма и космополитизма – ценности, които роденият в Русе носител на Нобелова награда за литература Елиас Канети въплъщава в световното литературно наследство.

Сред рекордните 65 предложения тази година, компетентното жури излъчи 7 номинации в раздел „Белетристика“. Финалистите, които ще се съревновават за бронзовата статуетка, изработена от скулптора Мая Кубратова, са:

• Радослав Бимбалов – „Ти, подобие мое“ (изд. „Сиела“);

• Георги Господинов – „Градинарят и смъртта“ (изд. „Жанет 45“);

• Деян Енев – „Шейсет разказа“ (изд. „Жанет 45“);

• Виолета Радкова – „И леглото ни е зеленина“ (изд. „Жанет 45“);

• Захари Карабашлиев – „Рана“ (изд. „Сиела“);

• Иван Станков – „На два гласа“ (ИК „Хермес“);

• Красимир Димовски – „Тезеят в своя лабиринт“ (ИК „Хермес“).

В раздел „Драматургия“ тази година не беше излъчена номинация.

Оценката на творбите бе поверена на утвърдени имена в областта на литературната критика и културата – проф. дфн Пламен Дойнов – председател на журито, проф. дфн Клео Протохристова, проф. дфн Пенка Ангелова – председател на Международно дружество „Елиас Канети“, доц. д-р Велислава Донева от Русенския университет, Крум Гергицов – театрален критик, Теодора Димова – писател и номиниран автор от 2021 г., както и Косьо Станев – представител на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общински съвет – Русе.

Носителят на наградата ще получи грамота, бронзова статуетка и парична премия в размер на 5 000 лева.

Водещ и режисьор на тържествената церемония ще бъде актьорът в ДТ „Сава Огнянов“ и ръководител на Студентски театър „Пирон“ Венцислав Петков. Специално участие в празничната програма ще вземе и актьорът Пенко Господинов, който ще се превъплъти в образа на писателя. Акцент в събитието ще бъде отбелязването на 120 години от рождението на Канети – повод за гордост не само за Русе, но и за цялата българска културна общност.

Националната литературна награда „Елиас Канети“ е учредена през 2005 г. от Община Русе в партньорство с Международно дружество „Елиас Канети“, по повод 100-годишнината от рождението на писателя. Присъжда се на всеки две години на български автори в жанровете белетристика и драматургия, чиито произведения се отличават с висока художествена стойност и значимост на посланията.

Входът за церемонията е свободен.

Facebook

Twitter



Shares