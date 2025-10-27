На 31 октомври – лекция на тема „Съвременни аспекти на клиничната токсикология”

понеделник, октомври 27, 2025
Във връзка с 1 ноември  – Ден на будителите, Медицинската секция към Съюза на учените в България /СУБ/, клон Сливен и МБАЛ „Д-р Ив. Селимински”, организират лекция на тема „Съвременни аспекти на клиничната токсикология”.
Гост-лектор е доц. д-р Маргарита Гешева – Бояджиева, д.м. – началник на клиниката по токсикология в УМБАЛСМ „Пирогов”, Национален консултант по клинична токсикология, дългогодишен консултант по токсикология на МБАЛ „Д-р Ив. Селимински” – Сливен.
Събитието ще се проведе от 10.00 ч. на 31.10.2025 год. в голямата зала на МБАЛ „Д-р „Ив. Селимински”.
Каним всички лекари, желаещи да повишат професионалната си компетентност, да присъстват!

