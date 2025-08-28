четвъртък, август 28, 2025
На 29.08. се спира движението в района на площад Възраждане

На 29 август се преустановява движението на МПС по бул. „Априлов“ от пресечката с ул. „Възраждане“ до пресечката с ул. „Лазар Донков“  за времето от 20.00 часа до 22.30 часа. 

Промяната се налага във връзка с програмата, посветена на Национално честване Шипченска епопея. Автобусите на градския транспорт  ще се движат по установения маршрут и разписание.

Припомняме, че на 30 август /събота/ за времето от 08.00 часа до приключване на мероприятията на връх „Шипка“,  движението на транзитно преминаващите пътнотранспортни средства по главен път Габрово – Шипка – Казанлък ще бъде СПРЯНО в двете посоки, с изключение на междуградския автобусен и организирания за събитието обществен транспорт. 

