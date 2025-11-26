На 28 ноември ще бъде театралната премиера по „Балкански синдром“

На 28 ноември, петък, от 19:00 ч. в концертната зала на Общинския младежки дом в Шумен ще се проведе спектакъл по „Балкански синдром“ на Станислав Стратиев.

Участие в него ще вземат Неформалната младежка група за театрално творчество „Слънчеви усмивки“ и Театралната работилница „Слънчеви усмивки“ към Младежкия дом с ръководител Мая Кулева.

Младите театрали ще представят премиерно своя спектакъл. Те отправят покана към зрителите да се пренесат назад във времето, надниквайки с усмивка и тъга в един театрален салон от 80-те години на ХХ век, където абсурдът и хуморът на Стратиев оживяват отново.

Спектакълът се осъществява с подкрепата на Община Шумен. Входът е свободен.

В ролите се превъплъщават:

Жена с проблем – Симона Йосифова

Бяла Врана – Рада Тодорова

Учителка – Ивайла Иванова

Метеоролог – Димитър Стоянов

Жена от Бели Искър – Владислава Георгиева

Жена-символ – Александра Минчева

Директор на театър – Константина Радева

Кум – Димитров

Леля Цонка – Ивайла Иванова

Йовка – Рада Тодорова

Пепа – Биляна Нинова

Баба Кера – Симона Йосифова

Извънземно – Владислава Георгиева

Цончето – Белослава Методиева

Георги – Димитър Стоянов

Сватя – Магдалена Кирилова

Първи непознат – Белослава Методиева, Александра Минчева

Втори непознат – Магдалена Кирилова

Представител на НМГТТ „Слънчеви усмивки“ – Владислава Георгиева

Художествен ръководител – Мая Кулева

