На 28 ноември ще бъде театралната премиера по „Балкански синдром“
На 28 ноември, петък, от 19:00 ч. в концертната зала на Общинския младежки дом в Шумен ще се проведе спектакъл по „Балкански синдром“ на Станислав Стратиев.
Участие в него ще вземат Неформалната младежка група за театрално творчество „Слънчеви усмивки“ и Театралната работилница „Слънчеви усмивки“ към Младежкия дом с ръководител Мая Кулева.
Младите театрали ще представят премиерно своя спектакъл. Те отправят покана към зрителите да се пренесат назад във времето, надниквайки с усмивка и тъга в един театрален салон от 80-те години на ХХ век, където абсурдът и хуморът на Стратиев оживяват отново.
Спектакълът се осъществява с подкрепата на Община Шумен. Входът е свободен.
В ролите се превъплъщават:
Жена с проблем – Симона Йосифова
Бяла Врана – Рада Тодорова
Учителка – Ивайла Иванова
Метеоролог – Димитър Стоянов
Жена от Бели Искър – Владислава Георгиева
Жена-символ – Александра Минчева
Директор на театър – Константина Радева
Кум – Димитров
Леля Цонка – Ивайла Иванова
Йовка – Рада Тодорова
Пепа – Биляна Нинова
Баба Кера – Симона Йосифова
Извънземно – Владислава Георгиева
Цончето – Белослава Методиева
Георги – Димитър Стоянов
Сватя – Магдалена Кирилова
Първи непознат – Белослава Методиева, Александра Минчева
Втори непознат – Магдалена Кирилова
Представител на НМГТТ „Слънчеви усмивки“ – Владислава Георгиева
Художествен ръководител – Мая Кулева