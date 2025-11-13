На 24 ноември ще се проведе публично обсъждане на Проект на План за устойчива градска мобилност

Община Русе кани всички граждани, представители на бизнеса, неправителствени организации и заинтересовани страни да вземат участие в публично обсъждане на Проект на План за устойчива градска мобилност на Община Русе за периода 2026-2036 г.

Събитието ще се проведе на 24 ноември /понеделник/ от 17 часа в зала „Свети Георги“ в сградата на Община Русе.

ПУГМ е разработен за периода 2026–2036 г. на основание Закона за регионалното развитие, Директива на (ЕС) 2009 за устойчив градски транспорт, в съответствие с Насоките на Европейската комисия за разработване на устойчиви градски планове за мобилност (SUMP) и в изпълнение на Стратегически интегриран проект „Прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатично неутрално и устойчиво на климатичните промени общество“, № 101104610 – LIFE22-IPC-BG-LIFE-SIP CLIMA-SUMP.

Проектът на Плана за устойчива градска мобилност може да бъде разгледан тук.

