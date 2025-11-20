На 22 ноември – трето издание на „Рисуваме женската сила и смелост“

На 22 ноември, събота, от 11 часа в сградата на Младежки център Габрово ще се проведе третото издание на събитието „Рисуваме женската сила и смелост“ в подкрепа на Международния ден за елиминиране на насилието срещу жени.

Организаторите от Центъра канят всички, които искат да подкрепят каузата чрез изкуство.

Картините, създадени по време на събитието, традиционно ще бъдат събрани в пътуваща изложба, която ще „гостува“ на институции, училища и обществени пространства, за да поддържат тази важна тема в съзнанието ни и помогнат с информация.

Тази година в рамките на събитието ще гостуват дамите от фондация F.L.Y. – First Love Yourself, която работи в помощ на жени, претърпели насилие и е базирана в Габрово. Те ще говорят за първите признаци на насилие и токсичните връзки – за червените флагове във взаимоотношенията с партньора, разпознаването им и отношението ни към проблема.

Ще бъде организиран и специален информационен кът с материали, предоставени от различни организации, подкрепящи жените и младите момичета, свързани със сексуалното здраве, съзряването, разпознаването на насилие и предоставянето на помощ, подкрепата на проекти, създадени от жени в различни области, репродуктивното здраве и др.

На 22 ноември Младежкият център ще работи през целия ден, а всички художествени материали са осигурени.

Програма:

11:00 ч. – Първи признаци на насилие – уязвимост, разпознаване и въздействие

12:00 ч. – Токсични връзки – възникване, взаимодействие и отношение към проблема

13:00 ч. – Рисуваме женската сила и смелост – творческа част

По данни на Български фонд за жените през 2024 г. на телефон 112 са подадени над 53 000 сигнала за домашно насилие.

Домашното насилие е проблем и на европейско равнище – всяка трета жена в ЕС е преживяла насилие поне веднъж в живота си.

От началото на 2025 г. поне 22 жени в България са загубили живота си заради домашно насилие, като в повече от половината случаи заподозреният е настоящ или бивш партньор на жертвата.

Facebook

Twitter



Shares