На 22 и 23 август Салманово провежда Фестивала на динята

XXXIV Фестивал на динята се провежда в петък и събота (22 и 23 август), в с. Салманово, община Шумен.

Програмата на фестивала започва в петък, 22 август, в 17:00 ч., когато в парка на селото ще се проведат Парад на динените фенери, състезание с дини и забавни игри. Програмата включва музика и забавления за малки големи с клоуна Асен.

Утре, събота, 23 август, от 18:00 ч. е подготвена празнична музикална програма. Самодейни групи от НЧ “Развитие-1895”, състави за изворен фолклор и танцови фолклорни формации ще представят свои изпълнения. Гост ще бъде северняшкият изпълнител от гр. Попово Петър Кирилов.

Фестивалът е традиционен за с. Салманово още от 80-те години на XX век и привлича туристи и любители на дините, вкусната храна и празничното настроение от цялата страна. В афиша на фестивала всяка година се включват състезания, атракции, конкурси, изложби и богата музикална програма. Организатор на събитието е НЧ „Развитие-1895“ в с. Салманово.

Във връзка с празника Община Шумен въвежда ЗАТВАРЯНЕ НА УЧАСТЪК ОТ УЛ. „ШИПКА“ в селото от 15:00 ч. до 24:00 ч. в събота, на 23 август. Временният режим за ул. „Шипка“ обхваща участъка от кръстовището с ул. „Добри Андреев“ до кръстовището с ул. „Камчия“, където няма да могат да се движат МПС.

Водачите на автомобили да шофират в селото с повишено внимание, съобразно пътните условия и празничната програма.

