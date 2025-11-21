На 20 ноември, в навечерието на Деня на християнското семейство, в Исторически музей се настани „непреходната вечност“ на българската народна носия.

В Исторически музей Разлог, под съпровода на гайда, кавал и двоянка, в присъствието на кмета на община Разлог Красимир Герчев и зам.-кмета Гергана Костова, граждани и гости, директорката на музея Христина Манова представи колекцията на Мартин Влахов, уникална като съдържание и историческа значимост.

Кметът на община Разлог поздрави Исторически музей Разлог и лично неговата директорка за богатите и съдържателни инициативи за опазване на българската памет, традиции, материално и нематериално културно наследство.

„Нашият град е град-пазител на традициите. Тази изложба е още един повод да се гордеем с куртурното наследство на България. Изказвам искрена благодарност на Мартин Влахов, че се отзова на поканата на Община Разлог и Исторически музей Разлог, за да можем да се докоснем до непреходната хубост на българската традиционна носия от всички краища на нашата родина.“, каза още кметът и пожела на добър час на изложбата.

На фона на гайда, двоянка и кавал, множеството посетители разгледаха и се удивиха на изложбата на колекционера Мартин Влахов, който развълнувано отговаряше на всички въпроси за ценните експонати.

„Традиционното облекло на българина не е просто дреха. – пише изследователката Александра Цанкова. – Това е богатство, оставено за поколенията, разказващо истории за бита и духа на нашите предци. Чрез него показваме уникалността си пред целия свят и стъпваме гордо на тази земя като създатели на неповторимо творение.

Българската носия е магия, парчета земя, с които се измерва целият живот на старите българи – такива места, напоени с надежди и молитви, чуващи се и до днес.

Именно там се ражда такава силна вяра, която остава, пишейки и рисувайки върху дрехите.

За да вижда Господ най-съкровените желания на хората.“

Организаторите Община Разлог и Исторически музей посвещават изложбата на Деня на християнското семейство – на духовното приобщаване на децата и младите хора към християнските ценности, към красотата, материалното и нематериално наследство на България.

