На 18 септември екип от специалисти ще направи измервания в Каньона на водопадите

На 18 септември /четвъртък/ екип на Регистъра на водопадите в България ще направи измервания в Каньона на водопадите, а от 17:30 часа в зала 247 на община Смолян, доц. Борислав Александров и планинският водач Момчил Цветанов ще направят презентация на историята и постигнатото дотук в проекта за единен регистър на водопадите.

Всички любители на природата ще могат да научат точните им височини и могат да зададат своите въпроси относно проекта.

На 8 септември 2023 година, екип под ръководството на доц. Борислав Александров прави първото официално измерване на водопад Дяволското пръскало в Стара планина. До този момент за най-високи водопади у нас се считат Райското пръскало (124.5 м) и Врачанска Скакля, с противоречиви информации за точната височина, вариращи от 103 до 141 метра. Резултатите от измерването на Дяволското пръскало обезмислят тези спорове, показвайки шокиращата височина от 202.5 метра.

Това измерване дава началото на идеята за създаване на единен регистър на водопадите в България, където всички данни да почиват на точни научни критерии и геодезически методи за измерване. В екипа, ръководен от доц. Александров влизат специалисти от различни области, сред които са геоморфологът доц. Ахинора Балтакова, климатологът проф. Георги Рачев и др.

Проектът буквално променя географията на България. За по-малко от 2 години се създава Регистър на водопадите в България, научни определения за водопад и различните видове водопади, както и стандарт за точното им измерване.

Доц. д-р Борислав Александров е първият български геодезист, работил в Антарктида, планински спасител и автор на поредицата „Основи на оцеляването“, преподавател в Геодезическия факултет, катедра „Геодезия и геоинформатика“ в УАСГ . Води лекции и упражнения по геодезия и морска геодезия.

